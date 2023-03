Illatos kertek: Termesszünk otthon fűszernövényeket!

Ami fűszernövény, az általában gyógynövény is egyben.

Mit érdemes termeszteni?

Ez ízlésműfaj, de azt gondolom, a bazsalikom, a kapor, a rozmaring, a kakukkfű, a borsikafű, a menta, a citromfű, a szurokfű vagy más nevén oregánó, a majoránna, a turbolya, a kömény, a fűszerpetrezselyem, a bodros zeller, a metélőhagyma vagy más néven snidling, az igényes és drága sáfrány, a szerény kis zsázsa vagy az ismert levendula mindenki által kedvelt ízeket és illatokat adnak. Az ételek fűszerezéséhez gyakran használjuk ezeket. Akár mindegyikből érdemes egy kicsit ültetni. Ha azt szeretnénk, hogy folyamatosan friss fűszerünk legyen, akár három- vagy négyhetes eltérésekkel egész augusztusig folyamatosan vethetjük a fűszernövények magjait. Hogy a fűszernövény termesztése nem ördöngösség, erre az is bizonyíték, hogy már a középkori kolostorokban fennmaradt régi herbáriumokban is ott vannak. S az is igaz, hogy ami fűszernövény, ami illóolajokat tartalmaz, az általában egyben gyógynövény is. A fűszernövények hatóanyagai javarészt emésztést segítő, serkentő, gyulladást csökkentő, vizelet- és vértisztító hatásúak, tinktúrát, gyógyteát, olajos kivonatot lehet belőlük készíteni. Próbálják ki! Majd meglátják, milyen kellemes nyári estén a virító fűszernövények illata, az általuk odacsábított méhek zúgása, s milyen finom lesz az otthon termesztett zöldbabból készített könnyű leves egy saját termesztésű bazsalikomcsokorral ízesítve! Megéri, biztosan megéri a fáradságot most tavasszal egy fűszerkert kialakítása!