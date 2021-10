Hogyan tegyük izgalmasabbá a csomagolt tízórait?

•Wrapbe (más néven tortilla) csomagolt élvezet. Előkészíthetjük már akár előző este is, aztán éjjelre bedobjuk a hűtőbe, reggel meg majd csak egy kicsit megmikrózzuk, vagy akár szendvicssütőben összesütjük. Ha az egyik oldalon bevágunk egy csíkot a wrap közepéig, utána könnyedén hajtogatható lesz, pontosan négy egyforma részre. Ezekre a részekre pakolhatunk olyan finomságokat, mint főtt tojás, apróra tépdelt sonka, maradék csirke felvágva, saláta/friss zöldség, tonhalkonzerv, szószok... Édesen is elkészíthető (pl. mogyoróvaj, banán, nutella). Elég sokrétű variációt nyújt, és tízóraiként is bőven megállja a helyét, nem muszáj mindig hagyományos péksüteményben gondolkoznunk.



•Különös szendvicsek. Minimális esti előkészülettel akár ínycsiklandozó és kiadós szendvicsek is kerülhetnek a kicsi iskolatáskájába. Például készíthetünk gombaragut, és ezzel is megpakolhatjuk a zsömlét, vagy friss spenótból és krémsajtból készült mixet is rakhatunk mondjuk egy gusztusos bagettbe. De ha nagyon ragaszkodunk a húshoz, egy natúran kisütött és apróra vágott csirkemell is feldobja a felvágottas hétköznapokat. Sőt a mozzarella, pesztó, aszalt paradicsom kombinációja egyszerű, mégis nagyszerű ízélményt biztosít a gyerkőcnek.

•Házi kenők. Humusz, répás-füstölt sajtos krém, körözött, sárgaborsó- vagy vöröslencsekrém, tepertős kenő, lecsós vajkrém… és most csak a hasamra csapva soroltam fel néhány dolgot, amivel megkenhetjük a péksüteményt a szokásos vaj-felvágott-kemény sajt szentháromságon kívül. Érdemes felkutatni az internetet különböző kencék után. Az otthoni reggelihez is jól jönnek majd.

•Melegszendvics. Váltig állítom, hogy minden szendvics finomabb egy kicsit, ha be van sütve. Nem kell félni attól, hogy a melegszendvics kihűl, úgy is finom lesz, mert már egy kicsit összesültek az ízek. A legegyszerűbb hozzávalókból is finom, hiszen az olvadt sajt adja az egész lelkét, de készíthetjük akár paprikakrémmel, pesztóval, házi szószokkal is, ami csak eszünkbe jut. Merjünk kísérletezni (persze azért jó, ha a gyereken leteszteljük előtte, hogy megeszi-e, nemhogy aztán éhes marad)!



•Mindenből egy kicsi. Ha a pakoláskor a klasszikus szendvicsnél maradunk, azt is egyszerűen felturbózhatjuk egy picit, ha például csomagolunk mellé friss gyümölcsöt, zöldséget felvágva (alma, répa, szőlő). Jöhetnek a magvak (dió, mogyoró, kesudió, pisztácia), esetleg zöldségchips, aszalt gyümölcs, apróra vágott kemény sajt is kerülhet a tízórais pakkba.





