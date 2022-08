Hogyan érdemes tárolni a fűszernövényeket?

Mikor szüreteljük?

A fűszernövényeket, zöldfűszereket mindig a teljes érettség állapotában gyűjtsük a szárításhoz. Ne szedjünk beteg vagy sérült példányokat, leveleket. A szárat a gyökérhez minél közelebb érdemes elvágni. A levágott növényeket óvatosan le kell öblíteni vízzel.

Hol szárítsuk?

Száraz és sötét helyiségben, ahol nem éri közvetlen napfény, sem pára. A nyirkos kamrák a szárításra alkalmatlanok, egy jól szellőző folyosó vagy padlásfeljáró viszont megfelelő lehet. A növények szárait kössük össze (legfeljebb tíz darabot, de inkább kevesebbet), és lógassuk őket fel úgy, hogy sem egymáshoz, sem a falhoz ne érjenek.

Hol tároljuk?

A száradó zöldfűszereket nem érdemes hetekre vagy hónapokra a padláson felejteni, mert romolhat a minőségük. Amint a levelek szétporladnak az ujjaink közt, érdemes azonnal légmentesen zárható üvegekbe morzsolnunk őket. Ne feledjük, hogy a szárított zöldfűszer sosem tudja helyettesíteni a frisset, és az illatanyagaiból szakszerű szárítás után is folyamatosan veszít. A következő nyár kezdeténél tovább ne tároljuk őket.

Jégben, olajban, ecetben

Kísérletezhetünk egyéb fűszertartósítási megoldásokkal is. Friss formában jégkockába fagyaszthatjuk őket (petrezselyem, zellerlevél, menta), vagy bárminemű beavatkozás nélkül zacskóban vagy ezüstpapírban betehetjük a fagyasztóba is. Készíthetünk tárkonyos ecetet vagy zsályás, rozmaringos olajat. A szurokfű (oregánó) és a bazsalikom szintén megérdemli a figyelmet, a kapor viszont nagyon nehezen tartósítható, ebből érdemes a téli hónapokban is inkább frisset vásárolni, vagy megvárni vele a következő májust.

Križanovič Melinda

