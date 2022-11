Háztartás: Milyen fényforrásokat válasszunk?

Az adott lámpatípusokat elsődlegesen a lakrészek funkciója szerint választjuk ki. Zavaró lehet ugyanis, ha egy-egy helyiségben a szükségesnél erősebb vagy gyengébb megvilágítást alkalmazunk.



Nappaliban

A lámpák és egyéb fényforrások legjobban itt kombinálhatóak. A központi fényforrásként itt érdemes olyan csillárokat választani, amelyek búrái tompítják az erős izzók fényét, ezzel otthonosabbá teszik a teret. Olvasósarokba vagy íróasztalhoz szükség esetén alkalmazhatunk asztali lámpát vagy falra szerelhető kisebb fali lámpát. Ha az étkezőasztal egy térben van a nappalival (sokszor ez választja el egymástól a konyha- és nappalirészt), mindenképp számoljunk függőlámpával, amely az asztalt teljes egészében rendesen megvilágítja. Téglalap alakú asztal fölé hosszanti elrendezésű, akár több függesztékből álló lámpa, kör alakú asztal fölé kerekebb lámpa illik.

Konyhában

A laikus felújítók leggyakoribb hibája, hogy megfeledkeznek a konyhai munkalap megvilágításáról. Még ha erős fényű izzót alkalmazunk is a konyha központi mennyezeti világításánál, nem segít, ha a munkalapnál dolgozva árnyékot vetünk magunk elé. A munkalap teljes megvilágítása tehát kiemelt figyelmet igényel.Ha az étkezőasztal is a konyhában található, fölé is kell fényforrás, ideális esetben olyan, amely az asztal egyes részeit egyenletesen világítja meg.



Hálószobában

A hálószoba a pihenés, kikapcsolódás és regenerálódás helye, ezért tompított fényű lámpákat javasolnak ide a szakemberek. A központi mennyezeti lámpa búrája mindenképp felfelé nézzen, így a fényerejének nagy része kellemes hatást keltve szétszóródik a mennyezeten. Az éjjeliszekrényekre (vagy föléjük) kerülő lámpák búrái viszont lefelé nézzenek, vagy válasszunk rugalmas lámpatesttel rendelkezőket, amelyeken a fény iránya igény szerint beállítható.

Fürdőszobában

A fürdőszoba legtöbb esetben kicsi és zsúfolt, ezért arra kell törekedni, hogy minél világosabb, beláthatóbb legyen. Mindenképpen kell egy központi mennyezeti fény, amely az egész fürdőszobát megfelelően bevilágítja, és egy (vagy több kicsi) lámpa a tükör fölé. Sok esetben ezeket már a tükörbe építik. Utóbbi megoldás hasznos lehet, ha csak központi megvilágítást terveztek ebbe a helyiségbe, így elég beszerelni a tükröt, nem kell bajlódni a villanyvezetékekkel. A fürdőszobai világítás megtervezése egyébként csak a falburkolatok, csempék színének ismeretében lehetséges, hiszen a hófehér vagy nagyon világos burkolatok esetében itt is érdemes fénytompításra törekedni.



Folyosókon, bejáratoknál

Mivel közlekedőterekről van szó, sokan nem fordítanak elég figyelmet a speciális megvilágításukra. A halvány fényű, rosszul megvilágított folyosók viszont növelik a bezártságérzetet, és nem teszik otthonossá a háznak ezeket a részeit. Egy sötét folyosón nem kellemes végigsétálni. Ha viszont látványos lámpákat és erős vagy kellemesen meleg, sárga fényű izzókat alkalmazunk ezeken a helyeken, otthonunk díszei lehetnek. Az előszoba erőteljes megvilágítása szintén fontos, hiszen itt öltözünk fel, mielőtt kilépünk az utcára. A bejáratok külső megvilágításánál érdemes elgondolkodni a mozgásérzékelővel ellátott lámpák használatán, amelyek megspórolják nekünk a fel- és lekapcsolást, és biztonsági szempontból is hasznosak.

Kovács Ferdinánd

