Gyerekbarát kísérletek otthonra

Kristályosítsunk

A kristályok gyönyörűek, varázslatosak, ki ne szeretne hát saját kristályokat készíteni? Nem is olyan lehetetlen, mint hinnénk!

Amire szükségünk lesz:

- befőttesüveg vagy régi pohár (fontos, hogy üveg legyen, és olyan, amit nem sajnálunk kidobni)

- konyhasó

- cérnaszál/vékony rézdrót/madzag

- bot, hurkapálca, ceruza (vagy bármi, amire rámászhat a kristályunk)

- forralt víz

- keverőeszköz

- türelem és kíváncsiság

Munkamenet:

Tegyünk a poharunkba/befőttesüvegünkbe forralt vizet (az üveget előtte picit felmelegíthetjük, hogy véletlenül se pattanjon el, a forró vízzel legyünk nagyon óvatosak, lassan öntsük). Ebbe a vízbe addig adagoljuk a sót, amíg több már nem tud benne felolvadni, akkor sem, ha folyamatosan kavargatjuk. Ezután a pálcikánk segítségével lógassuk bele a cérnát (vagy amilyen madzagot otthon találtunk). Majd az oldatunkat helyezzük nyugodt helyre, mondjuk az ablakpárkányra. Végül csak hagyjuk ott, és várjunk, a többi már magától történik. Minél türelmesebbek vagyunk és minél tovább várunk, annál szebb és nagyobb kristályok keletkeznek majd.





Gumitojás

De hisz a tojás kemény és törékeny, nem!? Hát bizony, nem mindig. Csupán egyetlen anyag segítségével néhány óra alatt gumi állagú tojást kaphatunk.

Amire szükségünk lesz:

- egy tojás

- ecet

- pohár/befőttesüveg

A munka menete:

Öntsük úgy háromnegyedig tele a poharunkat/üvegünket ecettel. Majd óvatosan tegyük bele a sima, nyers tojást. A tojás körül rögtön rengeteg kis buborék keletkezik. Hagyjuk a tojást pihenni, majd olyan 8–10 óra múlva (a legjobb, ha este, lefekvés előtt csináljuk, mert így átalusszuk a várakozást) nézzünk rá megint, láthatjuk majd, hogy a tojás héja teljesen feloldódott, és egy vékony hártya védi csak a belsejét. Vegyük ki, mossuk le tiszta vízzel, és vizsgáljuk meg. Láthatjuk a tojássárgáját, érezhetjük, hogy puha. Kipróbálhatjuk azt is, hogy megpattogtatjuk, de ezt inkább csak a mosogatóban, vagy egy nagyobb tálban tegyük, mert a tojás így is eldurranhat.



Réteges víz?

Eszünkbe sem jutna, hogy az ilyen otthon mindig megtalálható alkatrészekkel milyen látványos eredmények érhetők el.

Amire szükségünk lesz:

- 1 pohár

- étolaj

- víz

- tintapatronok/tinta

A munka menete:

Itt is pohárba öntögetéssel kezdünk, most egyszerre öntsetek bele vizet és olajat is. Ezután várjatok addig, míg már nem mocorognak tovább a folyadékok. Na, most jöhet a tinta: csöppentsetek egy csepp tintát az olajra. Izgalmas lesz, amit látni fogunk. Ugye, az olaj és a víz különböző sűrűségűek, ezért az olaj a víz felszínén úszik. Ha a tintacsepp is bekerül a történetbe, az belesüllyed az olajrétegbe, a víz felszínére érve azonban megáll a két réteg határán. Ez azért van, mert a tinta sűrűbb, mint az olaj, így képes elsüllyedni benne. De a víz és az olaj rétegének határán olyan nagy a felületi feszültség, hogy az egy kis ideig meg tudja tartani a tintacseppet. A tintacsepp egy darabig cseppformájúan függ majd az olajréteg alján, aztán szép lassan elkeveredik a vízrétegben, ekkor már elveszítve a csepp formát.

Vízszűrő házilag

Ehhez sem kell sok minden, mégis jól lefoglalhatjuk vele magunkat akár egy egész délutánra. Kicsiben leutánozhatjuk a nagy vízszűrő berendezéseket.

Ami kell hozzá:

- 4 üres, kimosott joghurtos-/tejfölösdoboz (az aljukra fúrjunk egy akkora lyukat, amin befér pl. egy ceruza)

- 1 befőttesüveg

- 1 kávéfilter vagy szúnyoghálódarab

- homok, apró kavicsok

- aktív szén (a széntabletta is aktív szén, ez könnyedén beszerezhető)

Munkamenet:

Először is mossuk át a homokot és a kavicsot tiszta, folyó víz alatt. Akkor lesz tökéletesen tiszta, ha a rajta átfolyó víz már teljesen átlátszó. A joghurtosdobozok közül egyet töltsünk meg félig aktív szénnel, egyet homokkal és egyet kaviccsal. A negyedikbe menjen a kávéfilter.

Ezután építsünk belőle tornyot, a poharak egymásba helyezésével, mégpedig úgy, hogy a filterrel ellátott pohár legyen legfelül. A tornyunkat óvatosan tegyük bele a befőttesüveg nyílásába. Most jöhet a varázslat: öntsünk a legfelső pohárba olyan piszkos vizet, melyet mondjuk egy jó sáros pocsolyából merítettünk ki. És, tadááá, ahogy átfolyik a szinteken, a leérkező víz sokkal tisztább lesz, mint amit felül beöntöttünk. A nagy, ipari víztisztítók is hasonló elven működnek, ugyanis ezek is több lépcsős rendszerben tisztítják meg az ivóvizet. Szórakozhattok azzal is, hogy külön-külön kipróbáljátok, melyik anyag mennyire szűri tisztára a vizet (például csak kavicson, vagy csak az aktív szénen átfolyatva).

Azért az így kapott „tiszta vizet” nemhogy megisszátok, ez még tele van bacikkal! De a virágokat például bátran megöntözhetitek vele.





Próbáljátok ki ti is valamelyik kísérletet, garantáltan jól fogtok szórakozni közben. Fontos azonban, hogy mindig felnőtt jelenlétében történjenek ezek a kísérletezgetések! Ha érdekel, hogy egész pontosan mi miért történik, kérdezzétek meg az iskolában, a tanító néni/bácsi biztosan nagyon szívesen elmagyarázza nektek, és büszke is lesz rátok, hogy milyen érdekes dolgokkal próbálkoztok otthon!





A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2021/41. számában jelent meg a Gyerekbarát mellékletben.

