Fiatal tehetségek koncertje

Első előadóként Alt Gergő lépett a színpadra. Hétévesen kezdett hegedülni a Zselízi Franz Schubert Zeneiskolában. A muzslai székhelyű Papp Katalin Magánművészeti Iskola diákja, ahol édesapja Alt István segíti fia szakmai fejlődését. A 2021-ben Galántán rendezett Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűversenyen játékát bronz fokozattal értékelte a zsűri. Tehetségét népzenei tanfolyamok, mesterkurzusok állandó résztvevőjeként bizonyítja. A közeljövőben a budapesti Ádám Jenő Zeneiskolában Ácsné Szily Éva magándiákjaként kezdi meg tanulmányait. A rendezvényen Oskar Rieding egyik Concertinóját adta elő. Zongorán kísérte Elia Kačiová.

Utána Kosorín Dalma, a helyi alapiskola 4. osztályos tanulója előadásában Juhász Magda Hová lett az ellenőrző című versét hallhattuk, amellyel az idei Petőfi–Tompa Országos Seregszemle döntőjében 2. lett. A Juhász Gyula Irodalmi Színpad tagja, rajztehetségét a Lévai Művészeti Iskola rajzcsoportjában kamatoztatja. Öt éve az UNLIMITED tánccsoporttal nyeri sorra a díjakat.

Sobocky Jázmin szintén a Juhász Gyula Alapiskola 5. osztályos tanulója. Óvodás kora óta látogatja a lévai Kadosa Pál Művészeti Zeneiskola hegedű szakát. Idén új hangszerrel, a fuvolával ismerkedik. A Juhász Gyula Irodalmi Színpad tagja, a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny rendszeres résztvevője. A koncerten Tadeusz–Vronszkij Etüdök című művét adta elő.

Az ugyancsak ötödikes Slovák Alexandra a lévai Kadosa Pál Művészeti Zeneiskola gitár szakának harmadéves hallgatója. Évek óta sikeresen bekapcsolódik a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenybe. Az est folyamán Ctibor Süsser Találkozás című művét adta elő gitárduettben iskolatársával, Vražel Sebastiannal.

A 4. osztályos Srna Anna József Attila Kertész leszek című versével és az Ismerős arcok Nélküled című dalával lépett színpadra. A lévai Kadosa Pál Művészeti Zeneiskola zongora- és ének szakán tanul, az iskola énekkarának és a Juhász Gyula Irodalmi Színpadnak is tagja.

Varga Tamás 5. osztályos, és negyedik éve látogatja a lévai Kadosa Pál Művészeti Zeneiskola zongora szakát. Évente több alkalommal lép fel a zeneiskola koncertjein, az alapiskola eseményein. Rendszeresen részt vesz a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen, és a sportban is jeleskedik. A Londonderry Air ír népzenét hallhattuk tőle zongorán.

A nyolcadikos Tóth Fanni a közösségi munka, tanulmányi és sporttevékenységek aktív résztvevője. Óvodás korában kezdett táncolni Kluch Lenke Junilev tánciskolájában. Jelenleg a BM Generation moderntánc-iskola csapatát erősíti. Sokoldalú tehetségét bizonyította a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen is. Nógrády Gábor Vízisikló című prózáját adta elő, amellyel Érsekújváron az idei Petőfi–Tompa Országos Seregszemle elődöntőjében ezüstsávos minősítésben részesült.

Ammer Dávid 6. osztályos, a zene szeretetét nagyapjától örökölte, aki három éve a tanítómestere. Tőle tanulta meg a citerázás alapjait. Dávid rendszeres fellépője az alapiskola különböző rendezvényeinek. Sikerrel szerepelt az idei Lévai Nyári Fesztiválon is. Az est folyamán felvidéki népdalokat adott elő citerán.

Szegény Dorottya hetedikes, aktív tagja volt a Pitypang és a zselízi Kincső néptánccsoportnak. Az éneklés technikáját a zselízi Franz Schubert Művészeti Iskolában sajátítja el, ahol hegedülni is tanul már ötödik éve. Több rendezvényen is sikeresen bemutatkozott. Most Lullaby Altatódalát adta elő hegedűn.

A hatodikos Dóka Dávid hatévesen ismerkedett meg a citerával a Gömöri Népzenei és Néptánc Táborban Tornalján. A zongorához való vonzódása azonban erősebb volt, öt éve tanul a lévai Kadosa Pál Zeneművészeti Iskolában Mészáros Lajosnál. Milan Milano Happy Birthday Rag című művét hallhattuk tőle zongorán.

Antal Tímea 9. osztályos, a Petőfi–Tompa szavalóverseny járási fordulójában különdíjban részesült, a Pislákoló Mécses egyházi szavalóverseny során bronzsávos lett. Részt vett a bécsi AMAPED szavalóversenyen is. Egy éve verseket ír, a rendezvényre is saját versét hozta.

Farkas Szilárd a lévai Juhász Gyula Alapiskola volt diákja, jelenleg a pozsonyi Comenius Egyetem angol–orosz tolmács-fordító szakának hallgatója. Bűvészkedni 10 éve kezdett autodidakta módon, majd Szemők Ferenc párkányi bűvész avatta be a szakma rejtelmeibe. Sikeresen vett részt több rangos versenyen Csehországban. A Garam Menti Néptánc Együttes oszlopos tagja. Egy új stílusú, Hétköznapi csodák című bűvészmutatvánnyal kápráztatta el a közönséget.

Éder Kristóf egy meghatározó zenei élmény hatására kezdett zongorázni 12 évesen. Ekkor kezdte tanulmányait a Lévai Művészeti Zeneiskola zongora szakán. Az alapiskola után a váci Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnáziumban folytatta tanulmányait. 2015-ben a XII. Nemzetközi Kadosa Pál Zongoraversenyen 2. helyezést ért el, 2016-ban Párkányban a Miniature Musicali regionális zongoraversenyen, 2017-ben pedig a Lévai Zenei Fesztiválon aranysávos fokozatot kapott. 2020-ban Budapesten a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraversenyen 2. helyezést ért el. Jelenleg a Győri Széchenyi István Zeneművészeti Egyetem első éves hallgatója. A műsorban Brahms Ballade Op. 10 No. 2 és Debussy Danse című művét hallhattuk tőle.

Bohák Emese Érsekkétyen él. Jelenleg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem óvodapedagógia szakának másodéves hallgatója. Legkedvesebb időtöltése az éneklés és a tánc. A farnadi Nádas Ifjúsági Néptáncegyüttes tagja és vezetője, a népzenét játszó ipolysági Húros Bandában is énekel. A koncert során Zoboralji lakodalmas dalokat adott elő szépséges hangján.

A Fiatal tehetségek koncertje a lévai zsinagógában az öröm és fény ünnepe volt. A tehetség isteni áldás, de kell hozzá szorgalom és kitartás, kemény munka, hit és alázat is egyben. A koncerten fellépő gyermekekben és fiatal felnőttekben mindez megvan.

Balla Gyönyör Rózsa írása

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2023/1. számában jelent meg

