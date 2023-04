Ahol nem lehet keveset (v)enni, csak sokat

Nektek Jézus, nekünk Buddha

A csarnok északi oldalán egy idősebb úr pakol serényen, egy arra babakocsizó ukrán pár megvesz tőle egy krumpliszsáknyi műanyag játékkockát. Az még csak hagyján, de színes szalaggal átkötött fonott vesszők és szomorú szemű szalmanyulak is vannak a kínálatban, tehát a vietnámiak számára sem közömbös a közelgő húsvét. Kérdezzük az eladót, hogy is van ez náluk. Vietnámban is ünneplik Jézus feltámadását? „Nekünk Buddhánk van” – magyarázza, és hozzáteszi, hogy az egyik Buddha-ünnep éppen egybeesik az itteni húsvéttal. Kérdezzük, mióta él Csehországban, büszkén mondja, hogy negyvenöt éve. Az egyik vasöntő munkásként kezdett, mutatja a kezével, két helyiséggel arrébb pedig már a huszonéves unokája rakodik.

Fél tizenkettő körül visszakapaszkodunk az éttermi részbe. Nagy a nyüzsgés, a pincérek már nem küzdenek értünk, szinte minden asztal foglalt. Leginkább csehek jöttek ebédelni, a harmincas-negyvenes korosztály. De mit is akarunk mi enni pontosan? Mondjuk, pakcsojt, vagyis bordás kelt, az ázsiaiak nagyon ötletesen készítik ezt az egyszerű káposztafélét. A részlegért felelős pincér széthúz egy asztalpárt, már van is helyünk. Jön a kolléganője, elénk pakolja az étlapokat. Úgy tűnik, itt nem csak vietnámit főznek, elkészítik szinte az összes divatos távol-keleti ételt. Szusik, ramenek, gorengek, pokék és padthai fogások közül is lehetne választani, de mi maradunk a vietnámi konyhánál. Ebből itt is a legnépszerűbb a hússal, tésztával és zöldséggel is gazdagon megpakolt phô leves (ejtsd: fő), ami különböző változatokban készül, és egy komplett étkezést jelent. Mutatjuk a gombás pakcsojt, a pincérnő viszont szomorúan jelzi, hogy ilyet most épp nem készítenek. Nem baj, jó lesz a zöldséges-tofus üvegtészta is. Felveszi a rendelést, mire kijön a konyhából valaki, és megkérdezi, hogy szójaszósszal vagy halszósszal kérem-e. Maradunk a szójaszósznál, az adag pedig a várakozásainknak megfelelően emberes. Bárki jól tudna vele lakni, függetlenül attól, hogy kilátszik-e a nádasból, vagy nem. Sokan ott is hagyják a tányéron. Mindez azonban nem feledteti a tényt, hogy két dolgot szerettünk volna venni a Vimanóban, teáscsészét meg pakcsojt, de egyiket sem kaptunk. Nyilván a mi hibánk, mert nem akartunk semelyikből sokat.