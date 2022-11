Advent: Piros üveggömb az ágon

Idén november 27-én kezdődik az adventi időszak. Az édes várakozás, a meghitt készülődés, a lelassulás ideje. Ilyenkor még a grincsek is kicsit megszelídülnek, hisznek a varázslatban, mesében. A karácsonyimádók pedig végre hivatalosan is beindulhatnak. Már lehet büntetlenül karácsonyi zenét hallgatni, és ajándékokat vadászni, készíteni.

Idén november 27-én kezdődik az adventi időszak. Az édes várakozás, a meghitt készülődés, a lelassulás ideje. Ilyenkor még a grincsek is kicsit megszelídülnek, hisznek a varázslatban, mesében. A karácsonyimádók pedig végre hivatalosan is beindulhatnak. Már lehet büntetlenül karácsonyi zenét hallgatni, és ajándékokat vadászni, készíteni.

A gútai Szabó Dóri egy igazi karácsonyi manó. 2018-ban indította el Inksroom névre keresztelt kézműves kisvállalkozását, és ilyenkor már javában futnak be hozzá a karácsonyi megrendelések. Egy egész karácsonyi kollekciót kínál, de a legnépszerűbb termékei vitathatatlanul a személyre szóló üveggömbök. Műhelyében már gyűlnek a csodás dobozok, és várják, hogy eljussanak a különböző otthonokba.



Kacskaringós kezdetek

„Már kiskoromban is szerettem rajzolni, tanultam is rajzot a gútai szabadidőközpontban. Sok évig aztán nem csináltam semmilyen kézműves dolgot, mert sportoltam. 2018-ban, amikor a párommal azon gondolkoztunk, hogy lagzit szeretnénk, rengeteg kalligrafikus alkotás jött velem szembe. Szerettem volna én is kipróbálni, szóval el is mentem egy kalligráfiai workshopra Budapestre. Először nem ment annyira, de sokat gyakoroltam és belejöttem. Újra magával ragadott a kézművesség. Ekkoriban egy mezőgazdasági cégben dolgoztam laboránsként. Nagyon monoton munka volt, éreztem, hogy váltanom kell valami kreatívra. A grafika később jött, ezt autodidakta módon tanultam meg. És készítek gyertyát is. A környéken senki sem készített szójaviasz gyertyát, szóval úgy voltam vele, hogy csinálok magamnak. Feltettem egy fotót az oldalamra, és hatalmas volt az érdeklődés, úgyhogy ezt is gyakorolgattam, és mára már a szójaviasz gyertya is a kínálat része… A márka nevét egyébként a festék és tinta iránti szeretetem adta” – avat be Dóri a kisvállalkozás elindulásának kezdeteibe.

Szabó Dóri egy igazi karácsonyi manó

A karácsonyi kollekció

„Év közben a legtöbben esküvői meghívók, ültetők tervezésével, készítésével keresnek meg, de a legsűrűbb mindig a karácsony előtti időszak. A névre szóló karácsonyi gömböket három éve kezdtem el készíteni. Az első évben még nem mertem túl sokat vállalni, a gömb íves felületére ugyanis nehéz szépen írni. Először kb. 30 darab készült. Aztán tavaly már 600 kézzel írt gömb talált gazdára. Ez hatalmas ugrás volt. Október második felében megindul a rendelési hullám, ilyenkor már sokan gondolnak a karácsonyra. Halottak napja tájékán mindig van egy kis visszaesés, utána újra beindulnak a rendelések. Az egy hónappal korábbi megrendelés a legideálisabb, mert ezeket még biztosan el tudom készíteni. Tíz nappal az ünnepek előtt sajnos már nem tudom garantálni, hogy minden elkészül és időben odaér. Semmit sem készítek előre, mert nem tudhatom, mekkora lesz az igény. Hiába készítenék el előre például anya, apa feliratú gömböket, mindenki máshogyan szólítja a szüleit, anyuci, mami, hasonlók. Nagy hangsúlyt fektetek a csomagolásra. Szeretem meglepni a vásárlóimat valami plusz kis kártyával, matricával. Szerintem nagyon fontos, hogy a csomagolás is ízléses legyen, szívesen bontsa ki a vásárló.

A gömbökre általában fixszel írok, a karácsonyfára akasztható plexikre pedig kalligrafikus, ponthegyű tollal. Ki kell kísérletezni, min milyen vastagságú betű mutat jól, ügyelni kell, hogy a toll ne karcolja fel a gömb felületét. Nem egyedül csinálok mindent, a párom és az anyukám rengeteget segítenek a logisztikai kérdésekben, csomagolásnál, küldésnél” – árulja el műhelytitkait a gútai lány.

„Gyakorlatilag augusztus végétől decemberig karácsonyi lázban égek. Már augusztusban fel kell ugyanis tankolni alapanyagokból, hogy minden kéznél legyen. A gömbökre egyébként leggyakrabban neveket kérnek, vagy például fontos dátumokat, életeseményeket. Volt már egy lánykéréses felirat is. Annak különösen örültem, én is részese lehettem így a nagy pillanatnak. Persze, mindig van egy kis stressz is, hogy ne törjenek el a gömbök, minden épségben odaérjen, tetsszen a vásárlóknak, amit készítettem. Általában a fehér és a piros díszekre van a legnagyobb kereslet. Van a kínálatomban bronz, ezüst, átlátszó és fekete is, de nem akarok túl nagy variációs lehetőséget sem, mert aztán nehezebb választani, nagyobb a keveredés. A felirat színével azonban tudok variálni, szóval más színek szerelmeseinek sem kell elszomorodniuk” – teszi hozzá.

Mindig töri valamin a fejét

„A kalligráfia nálunk még nem olyan elterjedt, mint például Magyarországon. Mivel nem tanítják olyan sokan ezt a módszert mifelénk, a munkáimat látva engem is többen megkerestek, hogy nem tanítanám-e őket. Így jutottam oda, hogy tartsak egy kalligráfiai workshopot. Nagyon jó hangulat volt. A kézírástanulás segít kiszakadni a monotonitásból, és akár jó közös programötlet is lehet. Online tanfolyamban is gondolkozom, de ez még a jövő zenéje. Régebben babatermékeket is készítettem, például babanaplót, emlékdobozt, ezeket szeretném visszahozni a kínálatba, sok a tervem, ötletem” – árulja el Dóri.

Nyugodtnak maradni

„Szeretem az adventben, hogy kicsit meg lehet nyugodni, lehet készülődni. Élvezem ilyenkor az otthoni bekuckózást. Sajnos, akkora hajtás van, hogy sokan csak beesnek december 24-én az ünnepi vacsorára, és másnap rohannak is tovább. Pedig le kéne lassulni, együtt lenni ebben az időszakban. Nem figyelünk fel az apróságokra, holott az apróságok teszik varázslatossá az ünnepet. Amikor készítem a gömböket, próbálok nyugodt, meghitt körülményeket biztosítani. Például karácsonyi zenét hallgatok közben. A termékek készítése fontos része az adventemnek, karácsonyomnak. Nagy a hajtás, de próbálom ezt minél élvezetesebbé tenni. Jó érzéssel tölt el, hogy az emberek szeretik a munkáimat.”

Dóri termékei megtalálhatóak az inksroomdesign.sk weblapon, valamint az inksroom instagram és az Inksroomdesign – paper goods Facebook oldalakon.

