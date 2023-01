61 éves Jim Carrey legendás vígjátékszínész

Jim Carrey legendás hollywoodi színész 1962. január 17-én született a kanadai Ontarióban. Már gyerekkorában sok időt töltött a tükör előtt, különféle, humoros arcmimikákkal kísérletezve, melyek később humorista karrierjének alapját képezték. A szóban forgó karriert tinédzserként kezdte stand-up comedy-előadásokkal, melyekből viszonylag stabilan meg tudott élni. Különös tehetsége volt más emberek és figurák eljátszására, ami komoly színészektől egészen rajzfilmkarakterekig terjedt.

19 évesen Hollywoodba költözött, ahol egy ideig különféle, mérsékelten sikeres produkciókban szerepelt, majd az Ace Ventura – Állati nyomozó című filmmel azonnal világhírűvé vált. Nem sokkal később érkezett a Dumb és Dumber, valamint A maszk és a Hanta boy, melyek az egyik legkeresettebb vígjátékszínésszé tették Carreyt. A színész azonban komoly művészi vénáját sem hagyta nyugodni, ugyanis két Golden Globe-díjat is bezsebelt a Truman show és az Ember a Holdon című filmekért. Ezután is rendszeresen feltűnt filmdrámákban, de nagy költségvetésű mozikban is, mint amilyen a Batman vagy a Ha/ver volt. Carrey napjainkban is aktív színész, jelenleg a Sonic, a sündisznó széria főgonoszaként ismerik a legtöbben.

