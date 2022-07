5 tipp, ha félsz a nyártól

Egyre többen mondják, hogy bár várták nagyon az idei nyarat, félnek is tőle. Covid már nincs, de mégis van, a februárban indult villámháború nem bír véget érni, ráadásul a hódok is egyre szaporodnak térségünkben, félelmetes tempóban döntögetik ki a fákat. Az alábbi tippek attól is elveszik a kedvét, amihez eddig volt.

1. Legyen nálad pogácsa. A pogácsa egy csuda dolog, már a magyar népmesékben is ezt vitte magával a szegény legény, amikor elindult világgá. Ha nem vitte volna magával, talán nem is vette volna szájára a szájhagyomány. Még nagyobb csuda, egyben jó hír a módosabbaknak, hogy a pogácsa nem nézi, kinek mennyi a pénze, ugyanúgy ízlik mindenkinek. Már ha jó pogácsáról van szó. Vigyük magunkkal, aztán ha nincs rá gusztusunk, legfeljebb odaadjuk másnak.

2. Legyen nálad gyerek. Kétélű fegyver, nagyon kell vele vigyázni. Bizonyos helyeken akadályoz, hátráltat, máshol viszont előnyöket biztosít. Ezt a kettőt kell valahogy kiegyensúlyozni. Ha sikerül, akár nyaralni is magunkkal vihetjük. De csak ide a közelbe menjünk, ne vigyük ki a pénzünket az országból. Itt megkeressük, amott meg odaadjuk amazoknak? Hogy röhögjenek a markukba? Még mit nem! Először jöjjenek szépen ők ide hozzánk, és költsék el a sajátjukat. Aztán majd mi is csinálunk hasonlót. Ha ugyan meg nem gondoljuk magunkat addig. Legyen már rend, a hétszázát neki!

3. Legyen nálad útlevél. Amióta az utazáshoz elég a személyi igazolvány, sokan könnyelműségből vagy másból nem is hosszabbíttatják meg az útlevelüket. Mert hogy minek az, jó nekünk itthon. Ez így is van, viszont nem számolnak azzal, hogy mi van, ha elutazom mondjuk, Horvátországba vagy Svédországba, aztán ott jövök rá, hogy hirtelen tovább kell utaznom. Kamerunba, Kolumbiába, Kubába vagy Kínába. Kongóról, Kenyáról és Kiribatiról nem is beszélve. Persze, nem csak K betűre kezdődő országok vannak (lásd Paraguay vagy Uruguay). Ebből is látszik, hogy a problémái az embert elkísérik külföldre is (együtt nyaralnak velünk).

4. Legyen nálad víz. Csak a víz tudja igazán, mi az a vízszintes, írja Hamvas Béla. Ebből is látszik, hogy a nyári kánikulában testünk folyadékpótlása elengedhetetlen. Lédús gyümölcsöket kell fogyasztani, dinnyét, szőlőt, barackot, uborkát. Utóbbi ugyan zöldség, de talán néhány év múlva átsorolják. Talán még a parlament is szavazni fog róla. Az lesz ám az izgalom! Első olvasat, második olvasat, elnöki vétó. Viszont mi ezen most ne izguljunk. Ha az uborkának az van megírva, hogy gyümölcsként tartsuk számon, úgyis az lesz a vége előbb vagy utóbb. Sorsát csak az vetheti le, aki teljes egészében magára veszi – írja másutt Hamvas. Kár, hogy az uborkák nem tudnak olvasni.

5. Ne használj fülhallgatót. A képen látható hölgy helyesen jár el, amikor iszik, és látszik rajta, hogy Hamvas Bélát is szokott olvasni, viszont a fülhallgató futás közben életveszélyes. Ráadásul a vezetékes már nem is divat. Szól belőle mondjuk, a Republic, kiszalad a futó a zebrára, a két pótkocsis Liaz meg nem bír lefékezni. Az ilyesmit próbáljuk elkerülni, mert elrontja a nyarunk. Majd hallgatunk zenét otthon.

