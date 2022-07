Overtye szvoju identitu. NAPLÓ

Felszólító mondatokkal zaklat a számítógép az utóbbi időben. Overte svoju identitu! Ilyenkor be kell írni egy kódot, hogy tovább engedjen. Ha tovább enged, be kell írni egy másik kódot is, amelyet SMS-ben kapok. Ez csak egy rövid ideig érvényes, ha nem írom be elég gyorsan, újat kell kérni.