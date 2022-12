Nyakunkon a karácsony?!

Az idő múlását nem tudjuk megállítani. Valahogy megérkeztünk az adventi úton Jézus Krisztus születésének ünnepéhez. Ám e kérdést, de főleg a rávágott választ ismételgetve s magunkévá téve elhatározhatjuk, hogy nem teherként, nem a teendők miatti idegösszeroppanás napjaiként, s nem is a karácsonyi filmekből ellesett idillikus álomvilággal összevetett tökéletlenségünk miatti csalódottságban töltött ünnep(telenség)ként akarjuk megélni. Nem! A karácsonynak a szívünkben a helye! A szívünk vágyik az ünnepre.

A világháló egyik bejegyzése szerint már az 1970-es évek végén egy elég furán hangzó megnevezést kezdtek használni egy tünetegyüttesre, mégpedig a karácsonyiszív-szindrómát, az ilyenkor gyakoribbá váló szívproblémák miatt. Ennek okán egy egészségügyi tanácsadó azt javasolja, ne vegyük a szívünkre a karácsonyt! Érezzük, itt inkább arról van szó, hogy a munkában, hajszában, tökéletesre való törekvésben karácsonyhoz érkező ember szíve épp a nyakán levő karácsonyba betegszik bele, minthogy a szívébe engedje a valódi karácsonyt. Az Ünnepelt azonban valami mást akar. Megszületni, otthonra lelni a szívünkben, fénnyé válni a szívünk sötétségeiben is. Hadd idézzem Ruth Heil egyszerűen, de sokatmondóan szavakba szedett gondolatát: „Karácsony = vágyakozás a fényre / vágyakozás az elrejtettségre / vágyakozás a békére / vágyakozás a szeretetre. Valóság = stressz / magány / félreértések / sötétség / szomorúság. Kiút = gyertyává válni, engedni magam meggyújtani, a fény neve Jézus Krisztus.” Vagyis Jézus Krisztusnak nem szabad kimaradnia a karácsonyunkból. Ő viszont nem a nyakunkra telepszik, hanem a szívünkben akar élni. A Szeretet jelenléte a szívben pedig szerető szívet jelent. Igazzá válhat a sokat idézett gyönyörű Ady-vers is: „az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma”?

Minden kedves Olvasó szabadon dönthet, hol szeretné tudni a karácsonyt, a nyakán vagy a szívében. Semmiképp nem közhelyként akarom e választási lehetőséget említeni, hanem jó tanácsként, magamnak és másnak. A tudatosítás mellé azonban konkrét lépésekre is szükség van. S legtöbbször ez a nehéz. Viszont a jó cél érdekében miért ne lépnénk meg?! Amikor azt mondjuk, valamit a szívünkben őrzünk, azt is kifejezzük, gyakran gondolunk rá, felidézve, szívesen. A fontos dolgokat szoktuk a szívünkbe vésni. Ha a karácsony a szívünkben kap helyet, s ez fontos a számunkra, hiszen vágyakozásunkat jelenti a szeretetre, még pontosabban a nagybetűs Szeretetre, akkor az az ünnepnapok elmúltával is tovább él bennünk, nyomot hagy az életünkben. Sajnos, az a bizonyos valaki nyakán teherként nehezedő karácsony is, csak másmilyen nyomot. Ezért is jó jól választani. S ha már a szívnél tartunk, a „jól csak a szívével lát az ember” Exupéry-idézetet is idehoznám. Karácsonyi szívvel – a Szeretetet, Jézus Krisztust befogadó szívvel – helyesebben látjuk embertársainkat is, vesszük észre örömeiket, segítőkészen gondjaikat. S ez sokkal fontosabb, mint hogy a feszültségtől és fáradtságtól szívtelenül kiabálva és kapkodva vegyünk mindenből még többet, az ünnep lényegéről – Jézus Krisztus születésének ünnepléséről – szinte teljesen elfeledkezve, rakodva és (túl)díszítgetve a megálmodott tökéletességig, fájó szívvel sóhajtsuk: „jaj, bizony nyakunkon a karácsony”.

Kedves Olvasók, engedjük meg, hogy a karácsony a szívünkben legyen, hiszen ott az igazi helye! Megéri. Áldott karácsonyt!

Péterffy tanár úrnak igazán vannak ötletei, még VASÁRNAPja sincs itt az embernek, mert templom után mennek főzőtanfolyamra, cserkészfoglalkozásra… Szabó Magda: Merszi, Möszjő

Szöveg Molnár Tamás

A szerző római katolikus lelkipásztor, egyházjogász

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/51-52. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacen