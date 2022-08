Lego-robotikatábor és egyéb Komáromban. Koperta

Kemény munkával felkészített tanulóival számtalan nemzetközi versenyen az első helyet szerezték meg. A tallinni világbajnokságot megnyerték, Amerikában több 1–3. helyezést is elértek, a japán Nagojában pedig 120 csapatból lettek a másodikok. Így nem volt meglepetés számunkra, hogy a Lego-robotikatábor csapatmunkája nemcsak a résztvevőknek volt mozgalmas, érdekes, hanem a külső szemlélőknek is.

Nagyon jó lenne, ha a jövőben az ilyenfajta tevékenység több matematika, informatika szakos tanárt is megszólítana, mozgósítana, hasonlóképpen az osztályfőnököket, iskolavezetőket és szülőket. Milyen fantasztikus érzést váltana ki mindannyiunkból, hogy a jövő nemzedék sorsa azon is múlna, hogy Hanesz Angelika példamutatása követőkre talál. A nyári szünetben is lehet a diákokat játékosan tanítani, a pedagógusok általában július 10–12-ig még nem szabadságolnak, tehát a szakmailag érintettek kivehetnék részüket legalább azzal, hogy jelenlétükkel megtisztelnék azokat a pedagógusokat és tanulókat, akikben megvan az, ami a szlovákiai magyar pedagógusok ötven százalékában sajnos nincs, az elhivatottság.

A szlovákiai magyar iskolák diáklétszáma attól függ, hogy pedagógusaik a szlovák iskolák pedagógusainál minőségibb, tudásban gazdagabb, korszerű munkát végezzenek. A külsőségekre adó, felszínes munkaalapú, minden fontosabb a tanításnál iskolák a szlovákiai magyar oktatás létét veszélyeztetik. Nagyon fontos a tanárok állandó önművelődése, a nyári egyetemek szakmai továbbképzésein való részvétele.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által meghirdetett ingyenes szakmai képzési programok közül a Pénzügyi intelligencia és vállalkozás a mindennapokban, a Digitális pedagógiai módszerek az oktatásban – ez évben csak nagyon kis létszámú pedagógus jelentkezését vívta ki. Holott a jövőben munkájuk során a Covid nélkül is szerepet kap az online oktatás.

Nagy élmény volt számomra, hogy a SZMPSZ-nek mint nyugállományú tagja, volt középiskola-igazgató személyesen betekinthettem a Lego-robotikatábor munkájába Fekete Irén SZMPSZ-elnök kíséretében, aki elárulta, hogy színházi előadáson, mozilátogatáson, képzőművészeti kiállításon, irodalmi foglalkozáson is részt vettek a tanulók, befejezésül diszkóban szórakozhattak.

Mi, magyarok legyünk optimisták, kívánjuk, hogy legyen minél több Hanesz Angelikához (Kassán élő, Buzitán tanító, egyetemen is oktató) tanárunk! Fekete Irén elnök asszonynak köszönöm, hogy részese lehettem egy kiváló program megtekintésének, további munkájához sok sikert, jó ötleteket, kitartást kívánok a magyar iskolák mindenekelőtti érdekében!

Molnár Ilona

Kép Szabó Miroslav