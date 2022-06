Időnek kovácsa

Kovácsok vagyunk, mindannyian, ha időről, ha szerencséről, ha bármi egyébről is van szó. Kovácsoljuk, amit kell, alkotunk. Hogy lehet időt kovácsolni? Manapság egyre nehezebben. Nem, nem a sztereotípiákkal jövök, hogy a mai, 21. századunk, meg a rohanó világunk. Unásig ismerjük. Én most arról beszélek, ami az elmúlt hónapokban zajlik, s talán te magad is érzékeled, érzed a bőrödön. Mert most aztán kovácsolnunk kell bőséggel.

Ha nem vagyunk szemfülesek, kicsúszik kezünk közül a kovácsolnivaló, s csak állunk és nézünk, hogy hová lett, a feladatunk pedig nincs elvégezve.

Igen, még mindig az időről beszélek, ami persze, felgyorsult, de inkább átalakult. Olyan, mintha ma a 24 óra jóval rövidebbnek tűnne, mint néhány évvel ezelőtt is. Akadozik, elfolyik valamerre, vagy eleve ott sem volt. Máshogy kell vele bánnunk, ráéreznünk, s végképp nem halogatni. Pedig ezt tesszük. Nem biztos, hogy tudatosan, ám attól még szinte folytonos az érzés, valami hiányzik, valami nincs rendjén. Ahhoz, hogy rend legyen, újra edzeni kell a „vasat” – tüzesebben, célzottabban. Nem versenyt kell futni, abban sosem győzhetünk. Észszerűsíteni kell, mi a fontos, mi a kevésbé. Nem nézhetjük a másikat, a másikét, a magunkéval kell foglalkoznunk. Pontosan azért, hogy másokra is jusson időnk. S csak feltételezni tudjuk, ők is jól kovácsolnak, tűzben edzik a „vasukat” és magukat is.

Szöveg Ambrózai Zsuzsanna, Ember_kép