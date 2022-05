Hitetlenül imádkozni. NAPLÓ

Üdvözlégymária, tudod, régóta nem imádkozom, nem vagyok templomos, papos hívőd, de gyerekkoromban sokat jártam a templomba, tudod, még szerettem is járni, annyi sok csoda volt ott, mint az akkor felfedezett mesekönyvekben, minden imát fejből tudok, mint annyi verset is, és mennyiszer mondtam gyónáskor, hogy teljes szívemből bánom minden bűnömet..., vajon mi „bűne” lehet egy gyereknek, hogy nem fogadtam szót szüleimnek, hogy nem készültem a leckéből, hogy nem ettem meg a paradicsomos levest, csak ilyeneket vallottam be térdepelve.