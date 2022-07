Ad Vitamindús vagy mérgező. KOPERTA

A növényvédő szerek is, és hogy miért, ezt Pém Bálint úr fogalmazta meg egyszerűen: „az iparosodás, urbanizáció és az olcsó élelmiszerek iránti kereslet hozták az intenzív gazdálkodást, amelynek következményei a betegségek”. Vagyis ennyit, ilyen árban csak így lehet! Június 23-án a Pátria rádióban növényorvossal volt reggel beszélgetés a növényvédő szerekről. Ő is csak azt tudta mondani, hogy jelenleg mezőgazdasági termelés növényvédő szerek nélkül elképzelhetetlen. Amiről beszélni lehetne, az a mennyiség és a szakmaiság.

A múlt héten szintén a rádióban hallottam beszélgetést a szárazságról, sivatagosodásról. Ott azt mondta a szakember, hogy a tudatos, talajnedvességet megőrző technológiákat és főleg a tudást könnyebb elvinni a gazdához, mint földjére a vizet. A Pátria rádióban is elhangzott, hogy a tudás, a szakismeret hiányzik a termelőkből. Ezen pedig ne csodálkozzunk, mert míg minden szakmához kell valamilyen végzettség, mezőgazdász mindenki lehet, még ha írni-olvasni sem tud. (Vegyék számba gazdálkodó ismerőseiket, hánynak van közülük mezőgazdasági végzettsége?)

Vegyszermentes árut próbáljon meg mindenki kinevelni magának, akinek van egy talpalatnyi földje. Sok zöldség, gyümölcs termeszthető vegyszerek nélkül, vagy minimális vegyszerhasználat mellett. A legtöbb embernek a kedvét éppen a csalánkivonattal, zsurló- meg fűzfalével lehet elvenni. Ha nem vagyunk maximalisták, és nem akarjuk a legnagyobbat, legszínesebbet, leghibátlanabbat, lesz termésünk. Ha párszor vegyszerhez kell nyúlni, mert olyan az időjárás, vagy annyira elszaporodik valamelyik kártevő, még mindig egészségesebb lesz a mi termésünk, mint amit vásárolunk. A kiskertben teljesen kimaradhat a gyomirtó. Kézi sarabolóval, kapával rendben tartható a kert. Ősszel fel kell ásni kerítéstől kerítésig, a fák, bokrok alatt is. Sajnos többen inkább füvet ültetnek, azt kaszálják egész évben, és megveszik az üzletben a vegyszerezett árut, mint hogy kapáljanak!

A Vasárnapban a cikk után egy fél oldalon a rákkeltő gyomirtókról van szó. Ehhez pár megjegyzés: A glifozát, amely a cikkben említett Roundup hatóanyaga, máig engedélyezett. Nálunk, Szlovákiában a 2021-es vegyszerjegyzékben (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, 256. oldal) 37 szert számoltam össze, amelyben glifozát van. Ezek közül 7 kiskereskedelmi csomagolásban is kapható. Rengeteget használnak, használunk belőlük a szántóföldeken kívül is, utak, kerítések mellett, temetőkben, de sajnos a kiskertekben is. 2016-ban volt hír, hogy a német sörökben, már amelyeket megvizsgáltak, az engedélyezettnél több glifozátot találtak.

„A rosszhírű vegyipari vállalatot 2018-ban vásárolta meg a Bayer gyógyszer- és vegyipari óriáscég. A tranzakciótól azt várták, hogy elcsitul a Monsanto körüli botrány, de világszerte így is perek ezreit indították a Monsanto Roundup és Dikamba nevű gyomirtója miatt.” A gyártása és a használata pedig folyik tovább.

Sedliak Ilona, Martos