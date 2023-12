Kováts Judit: Hiszek a jóban, remélem a békét

A közelmúltban íróként volt szerencsém Bécsben megfordulni. A szepességi németek háború utáni sorsát feldolgozó, Hazátlanok c. regényem bemutatójára érkeztem abba a nagy múltú Collegium Pazmaneumba, amelyet éppen 400 éve alapított Pázmány Péter bíboros, és ahol három és fél évszázad múltán egy másik bíboros, Mindszenty József lelt menedékre, miután 1971-ben kiszabadult a száműzetésből, vagy mondhatjuk úgy is, hogy „félfogságából”, s elhagyta a budapesti amerikai követséget. A hercegprímás 1975-ben bekövetkezett haláláig élt itt, az intézet kápolnájában gyermekeket keresztelt, egy alkalommal még esketett is.