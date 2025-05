Cannes-i útinapló 5. – Mint a filmekben

A profi fesztiválozók átka azonban az, hogy kemény döntéseket kell hozniuk. Mivel nem lehet mindenhol ott lenni, néha választani kell, hogy egy érdekes filmet nézünk meg, vagy egy garantáltan középszerűt – de a stáb társaságában! Bevallom, szégyenszemre az utóbbi mellett döntöttem. Előző nap még gúnyosan nevettem azokon, akik egy órát sorakoztak aláíratni valami kis cetlit a kedvenceikkel, most viszont én sorakoztam csaknem egy órája azért, hogy együtt nézhessek meg egy minden bizonnyal rossz filmet egyik kedvenc feltörekvő színészem, Margaret Qualley oldalán.

Ahogy a vörös szőnyeg túlfeléről néztem a gyülekező tömeget, egy pillanatra tudatosult bennem, hogy most már én is az a fesztiválozó lettem, akit tavaly keserű irigységgel figyeltem. Aki mindenhol ott van, aki majdnem mindent látott, és aki hírességek oldalán néz filmet. Az illúzió, hogy ehhez különleges figurának kell lenni, szertefoszlott – csupán az kell hozzá, hogy az ember egy hét során kissé megunja a filmezést, és elkezdjen olyan élmények után kutatni, amik legalább valamelyest újszerűek.

A gigantikus Lumiére moziteremben teljesen véletlenül ugyanabba a sorba ültem, amelyben a stáb kijelölt helyei is vártak. A közönség tapsviharban tört ki, ahogy sorban besétált Ethan Coen, Aubrey Plaza, Charlie Day, majd Margaret Qualley is. Nagyjából 10 méterre lehettem tőlük, és furcsa érzés lett úrrá rajtam. A héten ez volt a harmadik eset, hogy testközelből lássam egy film világklasszis szereplőgárdáját, és jelentem – igen, ezt is meg lehet szokni. El lehet jutni oda, hogy csak embereket látunk, a munkájukat végző, tisztelettudó művészeket, akik olykor egész kicsinek tűnnek a filmvásznon monumentális glamúrja nélkül.