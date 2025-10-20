Versenyt fut az idővel a francia rendőrség A Louvre.ból elrabolt ékszereket darabjaikra szedhetik

Nincsenek biztonsági kamerák

A francia sajtó közben egymás után közli az arról szóló beszámolókat, hogy az Apolló teremben egyáltalán nincs biztonsági kamera. Ez az oka, hogy nem tettek közzé fotókat vagy videókat az elkövetőkről, akiknek ezek szerint még maszkot is felesleges volt viselniük.

Egy 2025 elején elkészült, de csak most, a botrány miatt közismertté vált francia számvevőszéki jelentés szerint a Louvre rendszerszintű késésben van a biztonsági kamerák felszerelésével. A teljes épület bekamerázása helyett mindig csak azokat a helyiségeket szerelik fel, amelyeket éppen felújítottak.

Emiatt az időszaki kiállításoknak helyet adó termek le vannak fedve ugyan, de a múzeum páratlan gyűjteményét bemutató két épületszárny közül a Sully-szárny termeinek 60, míg a Richelieu-szárny szobáinak 75 százalékában nincsen semmilyen kamera.

A kulturális miniszter szerint a látogatók azért nem hallottak riasztást, mert riasztó t úgy van beszerelve , hogy a kiállítótérben ne szóljon, csak a biztonsági szolgálatnál. És hogy miért nem futottak oda az őrök? Mert a Louvre eljárásrendje szerint a látogatók biztonsága az első, így riasztás esetén minél hamarabb ki kell vezetniük a tömeget az épületből és bezárni mögöttük az ajtókat. Ha ez így igaz, akkor a biztonsági protokoll teljesen védtelenül hagyja a védendő műkincseket.