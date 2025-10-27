Végső búcsú Dráfi Mátyástól: virágok, dalok és emlékek a Jókai Színházban

Vataščin Péter felvételei
Ma kísérik utolsó útjára Dráfi Mátyást, a Kossuth-díjas színművészt, akit október 20-án, 83 éves korában veszített el a felvidéki magyar közösség és a színházi világ.
A Komáromi Jókai Színház saját halottjaként búcsúzik a legendás művésztől, aki csaknem hat évtizeden át volt a társulat meghatározó tagja, igazgatója és lelke. A színház színpadán, ahol oly sok felejthetetlen alakítást nyújtott, ma tisztelői és kollégái hajtanak fejet emléke előtt. Közben Dráfi Mátyás fotói és hangja töltötte be a termet – szavai, dalai még egyszer visszacsengtek a falak között, amelyek között oly sok felejthetetlen alakítást nyújtott. A búcsúztatást Fazekas László emeritus püspök végezte református szertartás szerint. Beszédet mondott Keszegh Béla, Komárom polgármestere, valamint Gál Tamás, a Jókai Színház igazgatója.
A színházi ravatalozást követően Dráfi Mátyást a komáromi katolikus temetőben helyezik örök nyugalomra.
Életműve a szlovákiai magyar színjátszás egyik legfényesebb fejezete: hangja, jelenléte és elhivatottsága generációkat inspirált. 2023-ban Kossuth-díjjal ismerték el művészi pályáját, amely során mindvégig a közönségnek „csak adni” akart – ahogy ő maga fogalmazta.
Színészként, rendezőként és színházvezetőként nemcsak Komáromban, hanem az egész Kárpát-medencében ismerték és szerették. Ahogy kollégái fogalmaztak:
ő volt a szlovákiai magyar színjátszás fáklyája, akinek lángja most már az emlékezetben él tovább.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.