Vad érdekességek a legendás Kiss zenekarról

74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a Kiss zenekar gitárosa és alapító tagja. Az ő tiszteletére összegyűjtöttünk néhány érdekességet a legendás hardrock-együttesről!
A sátán harcosai
A 70-es években egyes rockellenes hittérítők azt állították, hogy a Kiss a Knights in Satan's Service (Lovagok a sátán szolgálatában) rövídítése. Ez persze nem igaz. A nevet Peter Criss dobos korábbi bandája, a Lips (Ajkak) továbbgondolásának szánták. Az ötletelés során olyan bandanevek is felmerültek, mint például a Rainbow (Szivárvány).
Köszi, Beatles, de nem
A Beatles 1978-as Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című zenés filmjében a Kissnek ajánlották fel a fiktív jövőbeli gonosz banda szerepét, ők azonban nemet mondtak, nehogy sérüljön az imidzsük a publikum szemében. A szerepet végül az Aerosmith vállalta helyettük.
Villám és lángoszlop
A zenekar ismert volt elborult színpadi effektusairól. Egy alkalommal például villámokat szórtak az 1931-es Frankenstein filmben használt Tesla-tekercs segítségével, Gene Simmons basszusgitáros pedig rendszeresen tüzet okádott a színpadon. A zenész valóban értett ehhez a mutatványhoz, számon is tartották a világ legismertebb „tűzokádói” között.
Kitty csókot küld
A Kiss rendkívül defenzív a márkáját illetően, 2012-ben azonban mégis rábólintottak egy másik popkulturális óriással való együttműködésre – ez volt Hello Kitty. Kettejük stílusát ötvözve bögrék, pólók, játékfigurák és még WC-papír is készült.
A smink mögött
Több mint 10 évig senki nem látta smink nélkül a zenekar tagjait. Egy alkalommal azonban a Creem rockmagazin kicsalt tőlük egy sminktelen fotózást, azt hazudták ugyanis, hogy már beszéltek a menedzserrel, aki igent mondott. A fotókat végül nem hozták nyilvánosságra, a banda későbbi arcfelvállalása az MTV-n pedig hatalmas szenzációnak számított.
Kis test, nagy szív
A Kiss legismertebb tribute bandje egyértelműen a törpe termetű zenészekből álló Mini Kiss, melynek nyitókoncertjén akkora volt a tumultus, hogy a rendőrséget is ki kellett hívni. 2010-ben aztán volt lehetőségük együtt játszani a valódi bandával egy Dr. Pepper-reklámban.
Verbunk
Legelvetemültebb rajongóik Kiss Armyként (Kiss Hadsereg) hivatkoznak magukra. A 70-es évek elején kezdtek csoportosulni, amikor egy Indiana állami rádió nem volt hajlandó leadni a zenekar dalait, így mindannyian az utcára vonultak tüntetni.
