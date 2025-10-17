Kultpult

Vad érdekességek a legendás Kiss zenekarról

Képek: Getty Images
Kulcsár Gábor
Kulcsár Gábor

74 éves korában elhunyt Ace Frehley, a Kiss zenekar gitárosa és alapító tagja. Az ő tiszteletére összegyűjtöttünk néhány érdekességet a legendás hardrock-együttesről!

A sátán harcosai

A 70-es években egyes rockellenes hittérítők azt állították, hogy a Kiss a Knights in Satan's Service (Lovagok a sátán szolgálatában) rövídítése. Ez persze nem igaz. A nevet Peter Criss dobos korábbi bandája, a Lips (Ajkak) továbbgondolásának szánták. Az ötletelés során olyan bandanevek is felmerültek, mint például a Rainbow (Szivárvány).

Köszi, Beatles, de nem

A Beatles 1978-as Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című zenés filmjében a Kissnek ajánlották fel a fiktív jövőbeli gonosz banda szerepét, ők azonban nemet mondtak, nehogy sérüljön az imidzsük a publikum szemében. A szerepet végül az Aerosmith vállalta helyettük.

Kép: Getty Images

A Warner lemezkiadó sokáig azzal fenyegette őket, hogy felbontja a szerződésüket, ha nem szabadulnak meg a sminktől

Villám és lángoszlop

A zenekar ismert volt elborult színpadi effektusairól. Egy alkalommal például villámokat szórtak az 1931-es Frankenstein filmben használt Tesla-tekercs segítségével, Gene Simmons basszusgitáros pedig rendszeresen tüzet okádott a színpadon. A zenész valóban értett ehhez a mutatványhoz, számon is tartották a világ legismertebb „tűzokádói” között.

Kitty csókot küld

A Kiss rendkívül defenzív a márkáját illetően, 2012-ben azonban mégis rábólintottak egy másik popkulturális óriással való együttműködésre – ez volt Hello Kitty. Kettejük stílusát ötvözve bögrék, pólók, játékfigurák és még WC-papír is készült.

Kép: Getty Images

Ace Frehley állítása szerint fekve énekelt a Shock Me felvételén, mert idegességében el akart bújni a többiek elől

A smink mögött

Több mint 10 évig senki nem látta smink nélkül a zenekar tagjait. Egy alkalommal azonban a Creem rockmagazin kicsalt tőlük egy sminktelen fotózást, azt hazudták ugyanis, hogy már beszéltek a menedzserrel, aki igent mondott. A fotókat végül nem hozták nyilvánosságra, a banda későbbi arcfelvállalása az MTV-n pedig hatalmas szenzációnak számított.

Kis test, nagy szív

A Kiss legismertebb tribute bandje egyértelműen a törpe termetű zenészekből álló Mini Kiss, melynek nyitókoncertjén akkora volt a tumultus, hogy a rendőrséget is ki kellett hívni. 2010-ben aztán volt lehetőségük együtt játszani a valódi bandával egy Dr. Pepper-reklámban.

Kép: Getty Images

Gene Simmons haja rendszeresen lángra kapott a tűzokádó mutatványok miatt

Verbunk

Legelvetemültebb rajongóik Kiss Armyként (Kiss Hadsereg) hivatkoznak magukra. A 70-es évek elején kezdtek csoportosulni, amikor egy Indiana állami rádió nem volt hajlandó leadni a zenekar dalait, így mindannyian az utcára vonultak tüntetni.

Kiss
Ace Frehley
rock
zene
popkultúra
