Vad érdekességek a legendás Kiss zenekarról

A sátán harcosai

A 70-es években egyes rockellenes hittérítők azt állították, hogy a Kiss a Knights in Satan's Service (Lovagok a sátán szolgálatában) rövídítése. Ez persze nem igaz. A nevet Peter Criss dobos korábbi bandája, a Lips (Ajkak) továbbgondolásának szánták. Az ötletelés során olyan bandanevek is felmerültek, mint például a Rainbow (Szivárvány).

Köszi, Beatles, de nem

A Beatles 1978-as Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band című zenés filmjében a Kissnek ajánlották fel a fiktív jövőbeli gonosz banda szerepét, ők azonban nemet mondtak, nehogy sérüljön az imidzsük a publikum szemében. A szerepet végül az Aerosmith vállalta helyettük.