Trump várta, egy venezuelai ellenzéki vezető kapta a kapta a Nobel-békedíjat

A norvég bizottság indoklása szerint Machado fáradhatatlanul képviseli a demokratikus jogokat és küzd az igazságos és békés átmenetért a diktatúrából a demokráciába. „A díjat egy bátor és elkötelezett békebajnok kapja – egy nő, aki a demokrácia lángját tartja magasra a növekvő sötétség közepette“- bizottság elnöke Jørgen Watne Frydnes .

A Nobel-békedíj odaítélését idén példátlan érdeklődés övezte Donald Trump jelölése miatt. Az amerikai elnököt két hivatali ciklusa alatt több mint tízszer jelölték a díjra. Netanjahu mellett Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Manet, egy ukrán politikus, valamint az Egyesült Államok, Svédország és Norvégia törvényhozói is jelölték.

Az izraeli Túszok Családjainak Fóruma is arra kérte a Norvég Nobel-bizottságot, hogy ítélje oda a Nobel-békedíjat Donald Trumpnak. az Izrael és Gáza közötti béketárgyalásokban betöltött szerepéért. Pakisztán előrelátóan már a jövő évre jelöli az elnököt az Indiával kötött béke előremozdításáért.

Trump maga is mindent megtett, hogy megkapja a díjat, a norvég sajtó arról számolt be hogy az amerikai elnök telefonált a jelenlegi norvég pénzügyminiszternek, a NATO korábbi főtitkárának, Jens Stoltenbergnek, hogy nála lobbizzon a díj odaítéléséért.

Trump szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban azt állította: „mindenki azt mondja, meg kellene kapnom a Nobel-békedíjat”, két nappal a díjazott kihirdetése előtt, pedig azt nyilatkozta. hogy ha nem kapja meg, „az nagy sértés lesz hazánk számára”.

A Nobel -békedíj bizottség azonban mindezt nem vette figyelembe, mint Jørgen Watne Frydnes mondta, a nyomáshoz hozzászoktak , hiszen minden évben ezernyi levelet és kérelmet kapnak.

Idén 338 jelölt - 244 magánszemély és 94 szervezet - közül választották ki az 58 éves venezuelai ellenzéki vezetőt, akit korábban már Szaharov-díjjal is jutalmaztak.



