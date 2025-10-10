Kultpult

Trump várta, egy venezuelai ellenzéki vezető kapta a kapta a Nobel-békedíjat

1
TASR/AP-felvétel
vrabec mária
Vrabec Mária

Az amerikai elnök soha nem látott módon lobbizott saját magáért, mégis María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető kapta a Nobel-békedíjat.

A norvég bizottság indoklása szerint Machado fáradhatatlanul képviseli a demokratikus jogokat és küzd az igazságos és békés átmenetért a diktatúrából a demokráciába. A díjat egy bátor és elkötelezett békebajnok kapja – egy nő, aki a demokrácia lángját tartja magasra a növekvő sötétség közepette“- bizottság elnöke Jørgen Watne Frydnes . 

A Nobel-békedíj odaítélését idén példátlan érdeklődés övezte Donald Trump jelölése miatt. Az amerikai elnököt két hivatali ciklusa alatt több mint tízszer jelölték a díjra. Netanjahu mellett Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Manet, egy ukrán politikus, valamint az Egyesült Államok, Svédország és Norvégia törvényhozói is jelölték.

 Az izraeli Túszok Családjainak Fóruma is arra kérte a Norvég Nobel-bizottságot, hogy ítélje oda a Nobel-békedíjat Donald Trumpnak. az Izrael és Gáza közötti béketárgyalásokban betöltött szerepéért. Pakisztán előrelátóan már a jövő évre jelöli az elnököt az Indiával kötött béke előremozdításáért. 

Trump maga is mindent megtett, hogy megkapja a díjat, a norvég sajtó arról számolt be hogy az amerikai elnök telefonált a jelenlegi norvég pénzügyminiszternek, a NATO korábbi főtitkárának, Jens Stoltenbergnek, hogy nála lobbizzon a díj odaítéléséért. 

Trump szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban azt állította: „mindenki azt mondja, meg kellene kapnom a Nobel-békedíjat”, két nappal a díjazott kihirdetése előtt, pedig azt nyilatkozta. hogy ha nem kapja meg, „az nagy sértés lesz hazánk számára”. 

A Nobel -békedíj bizottség azonban mindezt nem vette figyelembe, mint Jørgen Watne Frydnes mondta, a nyomáshoz hozzászoktak , hiszen minden évben ezernyi levelet és kérelmet kapnak. 

Idén 338 jelölt - 244 magánszemély és 94 szervezet - közül választották ki az 58 éves venezuelai ellenzéki vezetőt, akit korábban már Szaharov-díjjal is jutalmaztak.


 

Machado
venezuelai
Donald Trump Nobel-békedíj
