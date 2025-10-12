Kultpult

Trump mégis megkapta a Nobel-békedíjat

1
Kép: Profimedia
vrabec mária
Vrabec Mária

Az idei kitüntetett. Maria Corina Machado az amerikai elnöknek ajánlotta a Nobel- díját. Donal Trump telefonon beszélt a venezuelai ellenzéki vezetővel miután a Nobel-bizottság neki ítélte a rangos kitüntetést. 

Az indoklás szerint a demokrácia melletti kiállásáért és a venezuelai békés politikai átmenet előmozdításáért érdemelte ki Machado a 2025-ös Nobel-békedíjat

Donald Trump már első ciklusa óta vágyik a Nobel-békedíjra, lobbizott is azért, hogy megkapja. A bizottság mégis a venezuelai parlamenti képviselő mellett döntött és Trump volt annyira nagyvonalú, hogy felhívta és gratulált neki. María Corina Machado a beszélgetésük során megköszönte az amerikai elnöknek a díjat:

„Ezt a díjat önnek ajánlom, mert valójában ön érdemelte volna meg” – mondta neki a CNN szerint Machado. Trump a gesztust, úgy kommentálta, hogy a kitüntetett nagyon kedves volt. „Nem mondtam neki, hogy akkor adja nekem, de szerintem ő akár megtette volna.” Majd hozzátette: „Végig segítettem neki az úton”.

A Fox News hírtelevíziónak adott interjúbanMaría Corina Machado azzal magyarázta elhatározását, hogy az amerikai elnök „világos és bátor” lépései segítenek meggyengíteni a Venezuelát kormányzó rezsimet. „Úgy döntöttem, hogy Trump elnöknek ajánlom, mert megérdemli. Nem csak, hogy nyolc háború megoldásában vállal részt, de határozott intézkedéseket tett arra, hogy Venezuelát 26 év zsarnokság után a szabadság küszöbére juttassa” – fogalmazott a Nobel-békedíj idei kitüntetettje. 

Trump nem adta fel, jövőre is „megpályázza” a Nobel-békedíjat. Egy támogatója már van, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy kész Nobel-békedíjra jelölni Donald Trump amerikai elnököt 2026-ban, amennyiben sikerül elérni az ukrajnai háború lezárását.  

Trump
Machadop
Nobel-békedíj
