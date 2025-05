Rendszerkritikus iráni film nyerte az Arany Pálmát

Az Un Simple Accident, angol címén It Was Just an Accident (Egy egyszerű baleset) című, iráni-francia koprodukcióban készült film nyerte meg az idei cannes-i filmfesztivál rangos fődíját, az Arany Pálmát. A történet egy csapatnyi civilt követ, akik foglyul ejtenek egy férfit, akiről azt gyanítják, hogy politikai fogolyként töltött hónapjaik alatt a kínvallatójuk volt.

Dzsafar Panahi iráni rendező többször is kritizálta már az iráni kormányt. Filmjei miatt börtönben is ült, és egy időre el is tiltották tőle, hogy forgasson. Ő persze titokban folytatta a munkálatokat, és legújabb filmjét is a hatalom tudta nélkül forgatta le. Hasonló volt a helyzet a tavalyi cannes-i filmfesztivál egyik díjazott filmjével, A szent füge magjával is, melyet szintén titokban forgatott iráni rendezője, Mohammad Rasoulof.

A rövidfilmek Arany Pálmájáért idén magyar film is indult, Kenyeres Bálint The Spectacle (A látványosság) című, egy nem mindennapi roma fiú történetét elmesélő alkotása. A kategóriát végül az I'm Glad You're Dead Now (Örülök, hogy halott vagy) című film nyerte meg.