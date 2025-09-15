Orvosok, kamaszok és flúgos filmesek diadala az Emmy-díj-átadón

A 77. Emmy-díj-átadó három friss sorozat győzelmével zárult. Legjobb dráma kategóriában a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházi sorozat diadalmaskodott, mely egy vészhelyzeti osztály egyetlen, hektikus 15 órás műszakját követi végig 15 epizódon keresztül. A legjobb komédia Seth Rogen The Studio című alkotása lett, melyben egy frissen megválasztott filmstúdió-vezető küszködik a felé támasztott vállalati elvárásokkal – Rogen maga is díjazott lett legjobb komikus férfi főszereplő kategóriában.

A Kamaszok, a Netflix négyrészes tragédiája egy gyilkossá vált tinédzser fiúról tarolt a legjobb minisorozat kategóriájában – a 15 éves Owen Cooper a valaha díjazott legfiatalabb férfi színésszé vált, de az apát játszó Stephen Graham és a pszichológust alakító Erin Doherty is díjazottak lettek.