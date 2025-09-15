Orvosok, kamaszok és flúgos filmesek diadala az Emmy-díj-átadón

Lezajlott az Emmy-dij-átadó, a „tévésorozatok Oscar-gálája”, a győztesek között pedig a tavalyi év egyik legsikeresebb Netflix-sorozata is szerepel.
A 77. Emmy-díj-átadó három friss sorozat győzelmével zárult. Legjobb dráma kategóriában a Vészhelyzet Pittsburghben című kórházi sorozat diadalmaskodott, mely egy vészhelyzeti osztály egyetlen, hektikus 15 órás műszakját követi végig 15 epizódon keresztül. A legjobb komédia Seth Rogen The Studio című alkotása lett, melyben egy frissen megválasztott filmstúdió-vezető küszködik a felé támasztott vállalati elvárásokkal – Rogen maga is díjazott lett legjobb komikus férfi főszereplő kategóriában.
A Kamaszok, a Netflix négyrészes tragédiája egy gyilkossá vált tinédzser fiúról tarolt a legjobb minisorozat kategóriájában – a 15 éves Owen Cooper a valaha díjazott legfiatalabb férfi színésszé vált, de az apát játszó Stephen Graham és a pszichológust alakító Erin Doherty is díjazottak lettek.
A technikai díjazásokat is beleszámítva több szobrot hazavitt a Pingvin című minisorozat, mely a 2022-es Batman egyik főgonoszáról szól, az Andor című politikai Csillagok háborúja-kaland, valamint Ben Stiller Különválás című vállalati sci-fi thrillere is. A legjobb animációs sorozat kategóriájában másodszorra is a népszerű League of Legends videójátékon alapuló Arcane győzött.
Legjobb talk show kategóriában megnyerte első Emmy-díját a The Late Show with Stephen Colbert is, mely az elmúlt hónapokban nagy port kavart. A tulajdonos CBS csatorna júliusban bejelentette, hogy Colbert műsora jövő év májusában, a szerződése lejártakor megszűnik. Bár a döntést „pusztán gazdasági jellegűnek” nevezték, sokan mégis azt gyanítják, hogy köze lehet ahhoz, ahogy Colbert bírálta a CBS anyavállalatát, a Paramountot, amiért az 16 millió dolláros megállapodást kötött Donald Trumppal. Az amerikai elnök azért perelte a szolgáltatót, mert szerinte 60 Minutes című műsorukban félrevezetően vágtak meg egy Kamala Harris-interjút, hogy az ő javára fordítsák a közvéleményt.
