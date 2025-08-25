Nem akar egyedül lakni az Apostoli Palotában Leó pápa. Szerzetestársaival költözik be szeptemberben

A La Repubblica olasz napilap beszámolója szerint a pápával azok a szerzetesek fognak élni, akik már most is a pápai sekrestyében szolgálnak: egy olasz, egy Fülöp-szigeteki és egy nigériai. Leó pápa megválasztása óta is rendszeresen velük ebédel hogy szerzetesi közösségi életét pápaként is megőrizze.

A majusban megválasztott katolikus egyházfő többször hangsúlyozta, hogy nem kívánja feladni az ágostonrendi életmódot. "Sok mindenről le kell mondanom, az életem megváltozott, de soha nem fogok lemondani arról, hogy ágostonrendi vagyok" - mondta rendtársainak. Pápává választása előtt Robert Prevost évekig élt az Augustinianumban, a Vatikántól néhány lépésnyire, ahol követte a rend szigorú imarendjét, misézési és közös étkezési szokásait. Még bíborosként is értesítette a ház elöljáróját, ha távol volt, ami a szerzetesi élethez tartozik. Később a Hittani kongregáció épületébe költözött, ahol ma is lakik.

Az Apostoli Palota harmadik emeletén, május óta zajlanak a felújítási munkálatok hogy a pápa és lakótársai elhelyezését biztosítsák. Eddig tíz helyiséget újítottak fel, köztük a vasárnapi Úrangyal imádságokhoz használt dolgozószobát, a pápa hálószobáját, egy fogadótermet és egy kápolnát.

A munkálatokat szerkezeti problémák lassítják. A nedvesedés, amely már XVI. Benedek idején is gondot okozott, és Ferenc pápa tizenkét éves távolléte alatt súlyosbodott, a vízvezetékrendszer cseréjét tette szükségessé. a tetőt belepte a gyom és a párkány is omladozik.

Mi van a pápai lakosztályban?

Az Apostoli Palota eredete a középkorra nyúlik vissza, de bővítése és átalakítása szorosan kapcsolódik a reneszánszhoz és olyan pápákhoz, mint IV. Szixtus, II. Gyula és X. Leó. Díszítéséhez és építészetéhez olyan nagy művészek járultak hozzá, mint Bramante, Raffaello és Michelangelo.

A mintegy ezer szobából álló komplexum, magában foglalja a pápai lakosztályokat, amelyek ma részben lakatlanok, a Michelangelo freskóiról híres Sixtus-kápolnát, amely a pápaválasztási konklávék helyszíne, a Raffaello és iskolája által freskókkal díszített szobák együttesét, amelyek pápai állami lakosztályokként szolgáltak, a Vatikáni Apostoli Könyvtárat, a világ egyik legrégebbi és legfontosabb könyvtárát, a Sala Regia és a Sala Ducale csarnokait, melyek egykor ünnepélyes audienciák és hivatalos fogadások helyszínéül használtak, valamint a Pápai Hivatalt és a Vatikáni Államtitkárságot,

A pápai lakosztály, más néven a pontifikális lakosztály, az Apostoli Palota harmadik emeletén található, ablakai a Szent Péter térre néznek.Hagyományosan minden pápa magánrezidenciája volt a 16. század óta. A lakás körülbelül tíz szobából áll, beleértve egy külön dolgozószobát, ahol a pápa dolgozik és vendégeket fogad, egy hálószobát, külön kápolnát, étkezőt és szobákat a közeli munkatársak számára, az ablakterem, ahonnan minden vasárnap és ünnepnapokon a pápa elmondja az Úrangyala imádságot, szól a hívekhez és Urbi et Orbi áldást ad. .

A lakást különböző pápák újították fel a személyes igények és a korabeli technológiák szerint, beleértve a fűtést, a telefonvonalakat és egy kis lift bevezetését is. A pápa halála vagy lemondása után a lakást hagyományosan lepecsételik utódjának megválasztásáig, aki eldöntheti, hogy lakni kíván-e benne.





