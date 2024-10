„Nagykorú felügyelete mellett ajánlott” – A korhatár-besorolások története

A korhatár-besorolások története az Egyesült Államokban kezdődik, megdöbbentő szigorral.

A prűd kód

A 30-as években több gyilkossági és szexbotrány is megrázta Hollywoodot, a közélet pedig foglalkozni kezdett a kérdéssel: vajon káros-e morális szempontból az Álomgyár az amerikai erkölcsre? A kérdést Will H. Hays republikánus politikus válaszolta meg az úgynevezett Hays-kóddal. Ez egy szigorú szabályrendszer volt, amely megszabta, mit szabad és mit tilos ábrázolni a filmekben. Aki nem tartotta magát az előírásokhoz, az akár 25 ezer dolláros bírságot is kaphatott. A gond persze az volt, hogy ezek a szabályok teljesen értelmetlenek voltak. Likvidáltak például minden, az „erkölcsös” élettel összeférhetetlen elemet: ilyen volt a szex, a brutalitás vagy a káromkodás. A kor hollywoodi termése ritkán foglalkozhatott ezekkel a témákkal, ám még problémásabbak voltak a szociális jellegű megszorítások.

A „deviáns viselkedés” – mint például a homoszexualitás – teljes mértékben tabu volt, a női szereplők pedig nem menstruálhattak, és nem folyamodhattak abortuszhoz. Egyházi személyeket tilos volt gúnyosan ábrázolni, és eltérő rasszok sem érintkezhettek egymással romantikusan. A Hays-kód korlátozásai hatalmas károkat okoztak a filmművészetben. Szinte teljesen aláásták a provokatív, feminista filmkészítőket, de a színes bőrű művészeket is – Anna May Wong, az első kínai–amerikai színésznő például egyik napról a másikra tűnt el a címlapokról, ugyanis nem castingolhatták őt be fehér férfiak mellé. Szerencsére – ahogy a legtöbb diktatúra – ez sem tartott örökké.