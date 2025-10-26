Meglennének a tettesek? Két férfit vettek őrizetbe a Louvre-rablás kapcsán

Letartóztattak két férfit Franciaországban a Louvre múzeumban egy hete történt betöréssel kapcsolatban. Azzal gyanúsítják őket, hogy részt vettek a francia koronázási ékszerek elrablásában.
A Le Parisien szerint mindkét férfi a harmincas éveiben jár, és már korábbi rablások miatt is volt dolguk a rendőrséggel, ezért az ellopott platós teherautón, valamint egy a helyszínen hátrahagyott bukósisakon és kesztyűn talált DNS nyomok alapján sikerült azonosítani őket.
Bentről is segíthették őket
Az elfogásokra azt követően került sor, hogy a helyi rendőrség arra utaló digitális nyomokat talált, hogy a múzeum biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állt a támadókkal – ami felveti a gyanút, hogy a rablás belső közreműködéssel történt.
Az egyik feltételezett elkövetőt a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le, amikor fel akart szállni egy Algériába tartó gépre.
A másik férfi elfogásáról egyelőre nem jelentek meg információk, csak annyit tudni, hogy 96 órán át hallgathatják ki őket. A francia lapok információi szerint a két gyanúsított a Párizs melletti Szajna-Saint-Denis megyéből származik.
Rablásból reklámkampány
A tolvajok 88 millió értékú koronázási éksert vittek magukkal a Louvre-ból és a meneküléshez gy német liftgyártó, a Böcker termékét használták. A német cég azonnal kreatív kampánnyal reagált az esemény keltette figyelemre, hangsúlyozva, hogy termékeik gyorsan és biztonságosan képesek nehéz tárgyakat szállítan. A közösségi médiában megosztották a híressé vált fotót a Louvre erkélyére nyúló létráról, a következő szlogennel:
Ha gyorsan kell mozgatnia valamit – a Böcker Agilo akár 400 kg súlyú kincset is képes elszállítani 42 méter/perc sebességgel, teljesen hangtalanul.
A cég ügyvezető igazgatója , Alexander Böcker elmondta: „A bűncselekmény természetesen teljes mértékben elítélendő. Ugyanakkor mivel senki sem sérült meg, egy csipetnyi humorral hívtuk fel a figyelmet a cégünkre”
