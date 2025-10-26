Meglennének a tettesek? Két férfit vettek őrizetbe a Louvre-rablás kapcsán

A Le Parisien szerint mindkét férfi a harmincas éveiben jár, és már korábbi rablások miatt is volt dolguk a rendőrséggel, ezért az ellopott platós teherautón, valamint egy a helyszínen hátrahagyott bukósisakon és kesztyűn talált DNS nyomok alapján sikerült azonosítani őket.

Bentről is segíthették őket

Az elfogásokra azt követően került sor, hogy a helyi rendőrség arra utaló digitális nyomokat talált, hogy a múzeum biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állt a támadókkal – ami felveti a gyanút, hogy a rablás belső közreműködéssel történt.

Az egyik feltételezett elkövetőt a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le, amikor fel akart szállni egy Algériába tartó gépre.

A másik férfi elfogásáról egyelőre nem jelentek meg információk, csak annyit tudni, hogy 96 órán át hallgathatják ki őket. A francia lapok információi szerint a két gyanúsított a Párizs melletti Szajna-Saint-Denis megyéből származik.