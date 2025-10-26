Kultpult

Meglennének a tettesek? Két férfit vettek őrizetbe a Louvre-rablás kapcsán

1
TASR
vrabec mária
Vrabec Mária

Letartóztattak két férfit Franciaországban a Louvre múzeumban egy hete történt betöréssel kapcsolatban. Azzal gyanúsítják őket, hogy részt vettek a francia koronázási ékszerek elrablásában. 

A Le Parisien szerint mindkét férfi a harmincas éveiben jár, és már korábbi rablások miatt is volt dolguk a rendőrséggel, ezért az ellopott platós teherautón, valamint egy a helyszínen hátrahagyott bukósisakon és kesztyűn talált DNS nyomok alapján sikerült azonosítani őket. 

Bentről is segíthették őket

Az elfogásokra azt követően került sor, hogy a helyi rendőrség arra utaló digitális nyomokat talált, hogy a múzeum biztonsági csapatának egyik tagja kapcsolatban állt a támadókkal – ami felveti a gyanút, hogy a rablás belső közreműködéssel történt.

Az egyik feltételezett elkövetőt a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le, amikor fel akart szállni egy Algériába tartó gépre. 

A másik férfi elfogásáról egyelőre nem jelentek meg információk, csak annyit tudni, hogy 96 órán át hallgathatják ki őket. A francia lapok információi szerint a két gyanúsított a Párizs melletti Szajna-Saint-Denis megyéből származik. 

2
SITA/AP-felvétel

Rablásból reklámkampány

A tolvajok 88 millió értékú koronázási éksert vittek magukkal a Louvre-ból és a meneküléshez gy német liftgyártó, a Böcker termékét használták. A német cég azonnal kreatív kampánnyal reagált az esemény keltette figyelemre, hangsúlyozva, hogy termékeik gyorsan és biztonságosan képesek nehéz tárgyakat szállítan. A közösségi médiában megosztották a híressé vált fotót a Louvre erkélyére nyúló létráról, a következő szlogennel: 

Ha gyorsan kell mozgatnia valamit – a Böcker Agilo akár 400 kg súlyú kincset is képes elszállítani 42 méter/perc sebességgel, teljesen hangtalanul.

A cég ügyvezető igazgatója , Alexander Böcker elmondta: „A bűncselekmény természetesen teljes mértékben elítélendő. Ugyanakkor mivel senki sem sérült meg, egy csipetnyi humorral hívtuk fel a figyelmet a cégünkre” 



 



 


 

 

Louvre
rablás
őrizet
Párizs
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?