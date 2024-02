Márai-titkok nyomában Ötvös Anna kassai történésszel

Máraiék négyen voltak testvérek. Köztük milyen volt a viszony?

Sándor volt a legidősebb, ő 1900-ban született, Kató 1904-ben, Géza 1907-ben, Gábor 1909-ben. Volt még egy lánytestvérük, Klementina, ő azonban csecsemőkorában meghalt. Márainak a Gábor nevű öccsével volt a legbensőségesebb viszonya, az ő leveleit őrizte meg. Másik öccse, Radványi Géza is emigráns volt, de csak kétszer találkoztak, egyszer Münchenben, egyszer pedig Salernóban.

S ha találkoztak, akkor is csak egy köszönés erejéig.

A háború befejeztével, 1945-ben az a hír járta, hogy Radványi Géza megvakult. Márai meglátogatta, az öccse pedig, ahogy ajtót nyitott, felkiáltott: Sándor, te itt?! Mire Márai: Géza, te látsz! Azzal sarkon fordult, és távozott. Korábban állítólag egy barkochbajáték során vesztek össze. Radványi Gézának egyébként valóban voltak problémái a szemével, 1943-ban Olaszországban romlott osztrigát evett a feleségével, és mindketten csúnya fertőzést kaptak, Radványinak ez valahogy ráment a szemére, Tasnádi Fekete Máriának pedig az arcizmait támadta meg, s emiatt nem is lehetett tovább színésznő.

Tolnay Klári, aki az 1940-es években randizott Máraival, később úgy emlékezett, szíve szerint Márai úrnak szólította volna, mert az, hogy Sándor, sose jött ki a száján, és elképzelhetetlennek tartotta, hogy őt valaki sanyizta. „Lehetetlen. Ő Márai úr volt. Az úrnak nem az uralkodó minőségében, hanem a gentleman…” Milyen ember volt Márai?

Távolságtartó. Nehezen megnyíló. Sértődékeny. Pedig ő maga írta le, hogy aki megsértődik, az veszít. Ő mégis gyakran megsértődött. Beszélgetések közben is, ha valaki nem értett vele egyet. Mindig meg volt győződve a saját igazáról, és ebből soha nem engedett. Lola naplóiból is rekonstruálható, hogy egymás után szakítottak a barátaikkal. Azokkal is, akik korábban önzetlenül segítettek nekik. A végére nagyon egyedül maradtak.

Lola írja le azt a jelenetet, hogy amikor 1976-ban Salernóban fölkereste őket Lőrincze Lajos nyelvész, akkor Márai nem hívta be a váratlan vendéget, hanem csak az előszobában beszélt vele, és tíz perc után udvariasan kidobta. Voltak egyáltalán barátai?

Kevés emberrel ápolt mély barátságot. A nagy korkülönbség ellenére ilyen volt a római Szőnyi Zsuzsa, valamint a könyveit kiadó, Torontóban élő Vörösváry István, aki az emigráns magyarok egyik legolvasottabb lapjának, a Kanadai Magyarságnak volt a tulajdonosa. Vele az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot, az életművét is rá hagyta.

Feleségét, Matzner Ilonát (Lolát) elbűvölő nőnek tartották, nemcsak műveltsége és jó humora, hanem rendkívül szépsége okán is. Márai féltékeny típus volt?

Az 1930-as években, amikor Budán a Mikó utcában laktak, Lola kapott egy virágcsokrot egy közös ismerősüktől. Márai ezen annyira felháborodott, hogy a csokrot kihajította az ablakon, Lolát pedig hazaküldte Kassára. S ez nem volt egyedi eset, Lolától tudjuk, hogy a Márai tizenhatszor küldte vissza a feleségét Kassára. Indulatos ember lehetett. Már Nápolyban éltek, amikor egy rendőr a tartózkodási engedély ügyében kereste fel Lolát, és meghívta egy kávéra. Márai ezen is kiborult, kacérkodással, flörtöléssel vádolta Lolát, és féltékenységi rohamában meg is ütötte őt.