Magyar rendező filmje is díjazott lett Velencében

A fesztivál legrangosabb elismerését, az Arany Oroszlánt idén az amerikai Jim Jarmusch (Paterson, Broken Flowers – Hervadó virágok) Father Mother Sister Brother című drámája kapta, mely három különböző család belső viszályait mutatja be. Hogy a győzelem mennyire segít majd a film sikerén, még elválik – a tavalyi győztes, A szomszéd szoba a díjazás ellenére is leszerepelt a közönség előtt, míg az azelőtti, a Szegény párák végül még Oscar-díjakat is nyert.

A legjobb rendező díját, vagyis az Ezüst Oroszlánt Benny Safdie kapta a Zúzógép című életrajzi sportfilmért, melyben Dwayne Johnson Mark Kerr egykori pankrátort alakítja. A zsűri nagydíját, egyben a fesztivál leghosszabb vastapsát (több mint 20 perccel) a The Voice of Hind Rajab című film nyerte, mely egy 5 éves palesztin kislány valós meggyilkolását dolgozza fel. A film a jövő évi Oscar-gálán Tunéziát képviseli majd az idegennyelvű filmek kategóriájában.