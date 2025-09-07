Magyar rendező filmje is díjazott lett Velencében

Véget ért a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál, a díjazottak között pedig Enyedi Ildikó új filmje is szerepel.
Idén két magyar rendező filmje is versenybe szállt a velencei Arany Oroszlánért – az Oscar-díjas Nemes Jeles László Árva, valamint Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotásai. A fődíjat ugyan egyiknek sem sikerült megkaparintani, a Csendes barát azonban megnyerte a legjobb fiatal színész díját Luna Welder számára.
A fesztivál legrangosabb elismerését, az Arany Oroszlánt idén az amerikai Jim Jarmusch (Paterson, Broken Flowers – Hervadó virágok) Father Mother Sister Brother című drámája kapta, mely három különböző család belső viszályait mutatja be. Hogy a győzelem mennyire segít majd a film sikerén, még elválik – a tavalyi győztes, A szomszéd szoba a díjazás ellenére is leszerepelt a közönség előtt, míg az azelőtti, a Szegény párák végül még Oscar-díjakat is nyert.
A legjobb rendező díját, vagyis az Ezüst Oroszlánt Benny Safdie kapta a Zúzógép című életrajzi sportfilmért, melyben Dwayne Johnson Mark Kerr egykori pankrátort alakítja. A zsűri nagydíját, egyben a fesztivál leghosszabb vastapsát (több mint 20 perccel) a The Voice of Hind Rajab című film nyerte, mely egy 5 éves palesztin kislány valós meggyilkolását dolgozza fel. A film a jövő évi Oscar-gálán Tunéziát képviseli majd az idegennyelvű filmek kategóriájában.
A fesztiválon emellett olyan, közelgő filmeket is bemutattak, mint Guillerdo del Toro Frankensteinje, Yorgos Lanthimos Bugoniája, valamint A Kreml varázslója, melyben Jude Law Vlagyimir Putyin bőrébe bújik.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.