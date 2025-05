Ma kezdődik a cannes-i filmfesztivál – jövő héttől a helyszínről tudósítjuk!

A nemzetközi fesztiválon, mely május 13-tól 24-ig tart, összesen 22 egész estés film versenyez a rangos Arany Pálma díjért. Szerepelnek köztük olyan hollywoodi rendezők művei is, mint például Wes Anderson, Ari Aster vagy Richard Linklater. A legnagyobb hangsúly viszont ezúttal sem az amerikai alkotásokon van – a versenyben olyan művészek is rajtvonalhoz állnak, mint az Oscar-jelölt A világ legrosszabb emberét jegyző Joachim Trier vagy a 2021-es Arany Pálma-győztes Titán rendezője, Julia Ducournau.

Magyar mű idén csupán a rövidfilmek kategóriájában méretteti meg magát – Kenyeres Bálint The Spectacle című, egy roma fiú nem mindennapi történetét bemutató kisjátékfilmje. Idén kiemelt figyelmet érdemelnek azonban az Un Certain Regard kategória jelöltjei is. Ezek ugyan nem indulnak az Arany Pálmáért, de ott szerepel köztük Scarlett Johansson rendezői debütálása, az Eleanor the Great, vagy éppen a szlovák-cseh-olasz koprodukcióban készült Karavan is. Tavaly egy Oscar-díjas alkotás is kikerült az Un Certain Regard felhozatalából – az Áradás című lett animációs film.