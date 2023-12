Köteles Szabolcs, a kassai rádiós

Sokan a Pátria Rádió hullámhosszáról ismerhetik a hangodat, hiszen a rádió kassai, illetve kelet-szlovákiai tudósítója vagy. A Keleten a helyzet… című műsorodban más-más kelet-szlovákiai származású vagy itt tevékeny személyt szólaltatsz meg. Van egy rostád arra, hogy mi szerint válogatod ki az embereket? Mit adtak neked ezek a beszélgetések?

Én érzem, hogy kivel akarok beszélgetni. Ezt nem tudom jobban körülírni. Volt olyan, hogy egy illetőről alig tudtam valamit, azonban az a 2-3 dolog felkeltette az érdeklődésemet. Persze, az is ott van, hogy Kelet-Szlovákiából minden héten egy „érdekes” személyt megszólaltatni egyre nehezebb, ezért úgy döntöttem, hogy adott illetőkkel már nemcsak életútinterjúkat készítek, hanem tudományról, irodalomról és mindennapokról beszélgetek velük. Fontosnak tartom kihangsúlyozni azt is, hogy sem országos, sem lokális illetőségű politikust nem hívtam meg a műsorba, mivel egyébként is túl sokszor szerepelnek. S ez nemcsak a politikusokra értendő, hanem olyan emberekre is, akik az interjú során rutinszerűen válaszolnak. Egy jó interjút nehéz úgy csinálni, ha az alanyok már automatikusan tudják, mit fognak mondani. Nagy öröm számomra, hogy sikerült ilyen formában megmutatnom, mennyi rejtett kincsünk van itthon. Fájdalmam az, hogy hamarabb szólaltatunk meg egy budapesti fizikust, mint mondjuk egy kassait vagy pozsonyit. Nem tudom, miért.

Talán mert nem tudunk róluk?

Igen, de az is az újságírói munka része, hogy ezeket az embereket feltérképezzük, és a köztudatba emeljük őket. Úgy érzem, személyes feladatom és küldetésem az, hogy olyan személyeket ismertessek meg a Pátria Rádió hallgatóival, akikről úgy gondolom, értékesek, és értékes munkát folytatnak.

Az információdömping és a közösségi hálók korában te hogyan értékeled a rádió szerepét?

Az egy csoda, hogy itt, ahol most ülünk, rádióhullámok vesznek körül minket. Ha egy megfelelő készüléked van, akkor a levegőből elő tudod varázsolni a hangot. Akár az én hangomat is. Szerintem az egyik legcsodálatosabb találmány a rádió. Én rádiófanatikus voltam gyermekkoromban, illetve az egész család is.

Gyakran szólt otthon a rádió? Akár háttérzajként?

A konyhában állandóan szólt, továbbá külön az én szobámban és a szüleimnél is. Természetesen a testvéreimnél is, szóval volt idő, amikor párhuzamosan öt rádió szólt nálunk. A kertbe is előszeretettel vittem ki magammal a táskarádiómat. Óriási információigényem volt, valamilyen szinten függővé is váltam. Az is vagyok mai napig. Mindemellett, ha megfigyeled a te generációdat: falják a podcasteket.

Ezzel nem tudok vitatkozni.

Akárki akármit mond: a podcast az rádió. A hangalapú információközlésre továbbra is van igény. Nyilván egyes podcastek már a videót is kezdik alkalmazni, azonban én személyesen kizárólag a hangot választom. Valamiért a hangalapú dolgok sokkal jobban szórakoztatnak. Ha megfigyeled, autóvezetés és futás közben rengetegen hallgatnak rádiót vagy podcastet. Úgy hallottam, hogy már vannak olyan zuhanyzók, amelyek beépített hangszórókkal rendelkeznek. Mosogatáshoz van jobb, mint a rádió? Nincs jobb! A rádiónak van jövője, viszont húsz év múlva már valószínűleg nem abban a formában fog működni, amilyenben ma ismerjük.

Ezek szerint nemcsak Szepsi, hanem a rádió is meghatározó élmény volt az életedben. Milyen csatornákat vagy műsorokat hallgattál előszeretettel?

Kossuth és Petőfi Rádiót hallgattam annak idején. A kereskedelmi rádiók közül aztán a Danubiust. Volt azonban olyan műsor, amely a 40-es generációnak még sokat mondhat, és amelyet annak idején minden korosztály hallgatott: a Rádiókabaré. Gyerekként érdekelt a Déli krónika, illetve az Ötödik sebesség című műsor is. Engem a tévé megközelítőleg sem tudott annyira elvarázsolni, mint a rádió.

A mai rádiópiacot tekintve mit hallgatsz szívesen?

Podcasthallgató lettem. Gyakran szembejön velem Friderikusz, hiszen az 1990-es években meghatározó szereplő volt a magyar médiában. Szó se róla, megosztó személyiség, akinek a teljesítményéről én sem voltam túl jó véleménnyel, de az lenyűgöző, ahogy visszatért. Vissza tudott kapaszkodni a fiatalok által uralt szcénára. Kadarkai Endrét is gyakran hallgatom, róla csak később tudtam meg, hogy párkányi származású. Szlovákul és magyarul hallgatok podcasteket, időnként angolul is. Úgymond „ötletlopás” céljából szoktam angol podcasteket hallgatni, hogy megfigyeljem, mit lehetne belőle tanulni. Friderikusz és Kadarkai esetében is arra figyelek nagyon, hogy hogyan kérdeznek.

Amikor nem podcastet hallgatsz, akkor a szabadidődben mit csinálsz?

A feleségem szerint vagy rádiót hallgatok, vagy alszom. Azt mondja, ez az életem.