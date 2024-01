Költő, csillag, hódító – Így lett világsztár Taylor Swift

Fehér lovon

A The Eras Tour egy 180 perces, 44 dalt tartalmazó előadással ragadja meg a nézőket, mely a címéhez méltán az énekesnő minden alkotói éráját, az egész karrierjét felvonultatja. A turné, bár még javában folyik, már most Swift legsikeresebbje, sőt minden idők legnagyobb bevételt produkáló előadássorozata. A tervek szerint 151 előadás valósul majd meg öt különböző kontinensen, a részvételi arány pedig hatalmas. Olyannyira, hogy az amerikai Ticketmaster jegyértékesítő weboldal eleinte képtelen volt lépést tartani az érdeklődéssel, és egy ponton abba is hagyta a jegyárusítást, amivel kapcsolatban Swift maga is kifejezte a nemtetszését.

Az énekesnő saját elmondása szerint a The Eras Tour-koncertek rengeteg energiáját felemésztik, egy-egy fellépés után egy ideig beszélni és járni sem tud, csak ül az ágyában, és eszik. Ezt nem nehéz elhinni, tekintve, hogy a Seattle-i koncert a Richter-skála szerint egy 2,3-as magnitúdójú földrengés intenzitásával bírt. Swift tehát a tényleges földet is megrengette, azonban a fizikai és digitális zeneforgalomban is nagyot robbant. 2023 legeladottabb lemeze az 1989 felújított változata volt, a Spotify és Apple Music streamingcsatornákon pedig minden idők leghallgatottabb művészének kiáltották ki. Év végén aztán érkezett egy újabb mérföldkő: Swift hivatalosan is milliárdossá vált, ráadásul az első olyanná, akinek ez pusztán zenészi bevételből sikerült. Talán nem is meglepő, hogy végül a Time magazin is úgy döntött, hogy az év személyiségének választja. Sam Jacobs, a lap főszerkesztője szerint Swift egy olyan ember, aki egyszerre szerzője és hőse is a saját történeteinek.