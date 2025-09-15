Kamarás Máté: „Itt mindenkitől, aki topon van, elvárják, hogy példát mutasson”

Akkoriban már a császárváros körberajongott musicalsztárja Kamarás Máté. Bergenben és Innsbruckban is diadalt arat. Maradhatott volna Bécsben, de miután Japánt is meghódította, és jött a nagy szerelem, lehorgonyzott Tokióban. A koncertek mellett ott már tanít is, a Zeneművészeti Egyetemen. Miskolctól Tokióig nagy ívű pálya az övé. Mondhatnánk azt is, hogy szédítő, csakhogy soha, egyetlen percre sem veszítette el a fejét.

***

Mivel és mikor lépett be az életébe Japán?

A legelső emlékem: imádtam A sógunt. Jó sorozat volt. Dzsúdóztam is régen. Kértem a szüleimet, hogy rakjanak le tatami szőnyeget a szobámban, és japán stílusú szekrényt is kértem. Ez a szél aztán elcsendesedett egy időre. 2004-ben, amikor a legnagyobb sikereimet éltem, hirtelen megjelent a japán Elisabeth két rendezője Bécsben, mert a darab náluk is óriási sikerrel futott. 2007-ben már turnéra indultam Japánba. Tokió, Oszaka, így kezdődött.

Milyen volt elsőre?

Érdekes. Úgy pakoltam össze az útra egy koncert után, azzal az érzéssel, hogy imádom a sushit. De semmiféle elvárásom nem volt Japánt illetően. Három-négy nap után minden elvarázsolt. Az emberek, a tisztaság, a kultúra! Ez így együtt annyira beszippantott, hogy azt mondtam az egyik japán ismerősömnek, én itt szeretnék élni.

De miért? Mi sodorta ilyen elemi erővel egy távoli, ismeretlen világ felé?

Talán az, hogy szögegyenesen más itt a világ. Japán a maga csúcstechnológiájával egyszerűen lenyűgöző. De minden mással is. A házaikkal, a konyhájukkal, a szokásaikkal, azzal, hogy a tiszteletük jeléül meghajolnak előtted, mindenütt rend és tisztaság van, nem látsz szemetet az utcán. Elmentem nemrég egy koncertre, ahol 40 ezer ember volt a stadionban. A lelátóról figyeltem, ahogy blokkonként álltak fel, és hagyták el a helyszínt. Nem volt tolongás. A metróban is úgy van, hogy előbb megvárják, míg kiszállnak az emberek, és csak utána szállnak fel a többiek. Nagyon más kultúra a japán. Én pedig valószínűleg azok közé tartozom, aki nem a hasonlót keresi, hanem a teljesen másban lubickol. Úgy fogalmaztam meg ezt magamra levetítve, hogy bekerültem egy, a miénktől egészen eltérő kultúrába, és a tükör, amit látok, kicsit máshogy görbül. Saját magamról is annyi mindent megtanultam! A hibáimat is Japánban kezdtem el kristálytisztán látni. De már tudom azt is, hogy Japán hozza ki belőlem a legjobbat.

Mióta él ott voltaképpen?

Hosszabb időre már évek óta kijártam, de tavaly, 2024 nyarán, a kislányom születése előtt döntöttünk úgy a japán feleségemmel, hogy Tokióban fogunk élni. 2007 óta járok ide folyamatosan. Volt, hogy fél évet töltöttem itt, volt, hogy két hónapot. Most vagyok a leghosszabb ideje Tokióban. Nagy vágyam teljesült azzal, hogy ide kerültem, hiszen itt akartam élni, játszani, énekelni. De Japánban a külföldi művészek nincsenek annyira beépülve a színházi életbe, mint Nyugat-Európában, Ausztriában vagy Németországban. Magyarországon sincs sok külföldi művész. Csakhogy 2007-ben ezt még nem tudtam. Könnyebbnek képzeltem el az utat. Japán elég zárt közeg. Itt sem beszélnek angolul az emberek. Nem egyszerű történet, ha egy idegen nemzetiségű ember be akar illeszkedni közéjük, és majd el akar helyezkedni náluk. Nekem ez láthatóan jobban megy, mint az átlagnak.