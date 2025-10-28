Jóbarátok és szerelmesek – Julia Roberts és Matthew Perry története

Amint azt a színész írja Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című önéletrajzában, kettejük kapcsolata jóval azelőtt kezdődött, hogy először találkoztak volna, kezdetben persze barátként. Ezek még a chatelés és a videóhívás előtti idők voltak, így nagyrészt faxon keresztül kommunikáltak. Perry a könyvben említi is, mennyire izgalmas volt látni, ahogy a gép sorról sorra feltárja előtte Roberts gondolatait. „Úgy beszél, mintha csak azért került volna a Földre, hogy másokat megmosolyogtasson” – emlékezett vissza Perry.

Amikor a Jóbarátok producerei felkérték Robertset a vendégszereplésre, ő csak egy feltétellel volt hajlandó igent mondani: hogy Chandler történetszálában fog szerepelni. Így is lett. Roberts Susie Mosst alakította a dupla epizódban, egy lányt, akit Chandler annak idején, iskolás éveik alatt megszégyenített diáktársai előtt, és most bosszúra készül. Amikor Roberts igent mondott, kapott Perrytől egy hatalmas csokor rózsát az alábbi üzenettel: „Az egyetlen dolog, ami izgalmasabb annál, hogy együtt dolgozhatunk, az az, hogy végre van okom virágot küldeni neked.”