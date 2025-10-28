Kultpult

Jóbarátok és szerelmesek – Julia Roberts és Matthew Perry története

d
Kép: Getty Images
Kulcsár Gábor
Kulcsár Gábor

Emlékszel még Julia Roberts vendégszereplésére a Jóbarátok című sorozatban? És azt tudtad, hogy ő és a Chandlert alakító Matthew Perry a valóságban is egy pár voltak?

Október 28-ához két fontos popkulturális dátum is kötődik. 1967-ben ezen a napon született Julia Roberts, a romantikus komédiák egyik felejthetetlen sztárja. 2023-ban pedig ezen a napon hunyt el Matthew Perry, a Jóbarátok szarkasztikus Chandler Bingje. Kettejük életét azonban nem csak ez a dátum köti össze – Roberts 1996-ban vendégszerepelt is a sorozatban, a színfalak mögött pedig összemelegedett Perryvel.

d
Képarchívum

Matthew Perry önéletrajzi könyvében írt kapcsolatukról

Amint azt a színész írja Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című önéletrajzában, kettejük kapcsolata jóval azelőtt kezdődött, hogy először találkoztak volna, kezdetben persze barátként. Ezek még a chatelés és a videóhívás előtti idők voltak, így nagyrészt faxon keresztül kommunikáltak. Perry a könyvben említi is, mennyire izgalmas volt látni, ahogy a gép sorról sorra feltárja előtte Roberts gondolatait. „Úgy beszél, mintha csak azért került volna a Földre, hogy másokat megmosolyogtasson” – emlékezett vissza Perry.

Amikor a Jóbarátok producerei felkérték Robertset a vendégszereplésre, ő csak egy feltétellel volt hajlandó igent mondani: hogy Chandler történetszálában fog szerepelni. Így is lett. Roberts Susie Mosst alakította a dupla epizódban, egy lányt, akit Chandler annak idején, iskolás éveik alatt megszégyenített diáktársai előtt, és most bosszúra készül. Amikor Roberts igent mondott, kapott Perrytől egy hatalmas csokor rózsát az alábbi üzenettel: „Az egyetlen dolog, ami izgalmasabb annál, hogy együtt dolgozhatunk, az az, hogy végre van okom virágot küldeni neked.”

d
Kép: WarnerMedia

Julia Roberts csak Chandler történetszálában volt hajlandó feltűnni

A faxolást rövidesen felváltották a 4-5 órás telefonbeszélgetések, melyeket Perry már határozottan romantikusként írt le. „Zuhantunk. Nem tudom, mibe, de zuhantunk.” A háttérben azonban a színész komoly lelki csatákat vívott. Ekkor már javában küzdött gyerekkora óta tartó alkoholizmusával, valamint fájdalomcsillapító-függőségével, mely egy komoly jetski-baleset után alakult ki. Hat hónap után szakított Robertsszel, és a függőségeit, valamint a belőlük fakadó szorongást jelölte meg okul – romlottnak és szerethetetlennek érezte magát. „Szóval ahelyett, hogy előbb-utóbb elszenvedjem az elvesztését, én magam szakítottam a gyönyörű és briliáns Julia Robertsszel.”

Kapcsolódó cikkünk
f

Ezért voltak a Jóbarátok

2023-as halála előtt Perry állítólag már több mint egy éve tiszta volt. Október 28-án találtak rá mozdulatlanul a medencéjében. 54 éves volt. Julia Roberts az Entertainment Tonight magazinnak adott interjújában a következőképpen nyilatkozott a hírről: „Mindig szívszaggató, ha valaki ilyen fiatalon ennyire hirtelen távozik. Úgy érzem, ez mindannyiunknak segít jobban értékelni, amink van, és pozitív irányba haladni tovább, amennyire csak tudunk.”

Kapcsolódó cikkünk
d

KVÍZ: Mennyire ismered a Jóbarátokat?

Jóbarátok
Matthew Perry
Julia Roberts
romantika
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?