Jóbarátok és szerelmesek – Julia Roberts és Matthew Perry története

Emlékszel még Julia Roberts vendégszereplésére a Jóbarátok című sorozatban? És azt tudtad, hogy ő és a Chandlert alakító Matthew Perry a valóságban is egy pár voltak?
Október 28-ához két fontos popkulturális dátum is kötődik. 1967-ben ezen a napon született Julia Roberts, a romantikus komédiák egyik felejthetetlen sztárja. 2023-ban pedig ezen a napon hunyt el Matthew Perry, a Jóbarátok szarkasztikus Chandler Bingje. Kettejük életét azonban nem csak ez a dátum köti össze – Roberts 1996-ban vendégszerepelt is a sorozatban, a színfalak mögött pedig összemelegedett Perryvel.
Amint azt a színész írja Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című önéletrajzában, kettejük kapcsolata jóval azelőtt kezdődött, hogy először találkoztak volna, kezdetben persze barátként. Ezek még a chatelés és a videóhívás előtti idők voltak, így nagyrészt faxon keresztül kommunikáltak. Perry a könyvben említi is, mennyire izgalmas volt látni, ahogy a gép sorról sorra feltárja előtte Roberts gondolatait. „Úgy beszél, mintha csak azért került volna a Földre, hogy másokat megmosolyogtasson” – emlékezett vissza Perry.
Amikor a Jóbarátok producerei felkérték Robertset a vendégszereplésre, ő csak egy feltétellel volt hajlandó igent mondani: hogy Chandler történetszálában fog szerepelni. Így is lett. Roberts Susie Mosst alakította a dupla epizódban, egy lányt, akit Chandler annak idején, iskolás éveik alatt megszégyenített diáktársai előtt, és most bosszúra készül. Amikor Roberts igent mondott, kapott Perrytől egy hatalmas csokor rózsát az alábbi üzenettel: „Az egyetlen dolog, ami izgalmasabb annál, hogy együtt dolgozhatunk, az az, hogy végre van okom virágot küldeni neked.”
A faxolást rövidesen felváltották a 4-5 órás telefonbeszélgetések, melyeket Perry már határozottan romantikusként írt le. „Zuhantunk. Nem tudom, mibe, de zuhantunk.” A háttérben azonban a színész komoly lelki csatákat vívott. Ekkor már javában küzdött gyerekkora óta tartó alkoholizmusával, valamint fájdalomcsillapító-függőségével, mely egy komoly jetski-baleset után alakult ki. Hat hónap után szakított Robertsszel, és a függőségeit, valamint a belőlük fakadó szorongást jelölte meg okul – romlottnak és szerethetetlennek érezte magát. „Szóval ahelyett, hogy előbb-utóbb elszenvedjem az elvesztését, én magam szakítottam a gyönyörű és briliáns Julia Robertsszel.”
2023-as halála előtt Perry állítólag már több mint egy éve tiszta volt. Október 28-án találtak rá mozdulatlanul a medencéjében. 54 éves volt. Julia Roberts az Entertainment Tonight magazinnak adott interjújában a következőképpen nyilatkozott a hírről: „Mindig szívszaggató, ha valaki ilyen fiatalon ennyire hirtelen távozik. Úgy érzem, ez mindannyiunknak segít jobban értékelni, amink van, és pozitív irányba haladni tovább, amennyire csak tudunk.”
