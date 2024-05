Játékadaptációk: áldás vagy átok a legújabb filmes trend?

A legjobb forgatókönyv

A helyes kérdés tehát nem is az, hogy van-e okunk aggódni az érkező játékadaptáció-cunamin; sokkal inkább az, hogy mire érdemes odafigyelni, hogy az ne elmosson, hanem fürdessen bennünket? Talán a legfontosabb tanulság, hogy hagyni kell a videójátékokat érvényesülni. Ez a művészeti forma, bár fiatalabb a filmeknél, már régen megtanulta, hogyan építsen lenyűgöző világokat, és meséljen el megindító történeteket. Sőt, mivel akcióorientáltságuknál fogva a játékok gyakrabban fordulnak a fantasyhoz és a sci-fihez, vitathatóan mélyebbre tudnak ásni ezekben a műfajokban, mint a filmek. A Halo-széria például hadviselési és valláskritikát csomagol egy izgalmas űropera köntösébe, második epizódja pedig megjelenésekor nagyobb bevételt produkált, mint bármelyik mozifilm abban az évben. Idővel a filmipar is kapcsolt: a Halo 2022-től nagy költségvetésű sorozatként fut a SkyShowtime szolgáltatón. Hasonló sikertörténet a Netflix-féle Arcane is, mely minden idők egyik legsikeresebb videójátéka, a League of Legends egyedi fantasyvilágát vette alapul egy látványos (azóta többszörösen díjnyertes) animációs sorozathoz.

Nem szabad félni továbbá nagy neveket szerepeltetni ezekben a filmekben. A korábban említett The Last of Us mögött például Craig Mazin, a Csernobil alkotója állt, de az aktuális közönségkedvenc Falloutot sem akárkinek köszönhetjük: a sorozat egyik producere és rendezője Christopher Nolan öccse, Jonathan Nolan, akinek többek közt a Westworld című sci-fi-westernért is hálásak lehetünk. A visszajelzések magukért beszélnek: a Fallout már most a Prime Video történetének egyik legsikeresebb produkciója.

Ha a stúdiók jól játsszák a lapjaikat, egyáltalán nem kell majd holmi átkoktól félnünk. Ellenben a játékadaptációk olyan embereket is megszólíthatnak, akik nem szívesen vesznek joystickot a kezükbe, ám annál nyitottabbak új világokra, történetekre és tanulságokra.