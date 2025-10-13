Humor, szerelem és férfiruhák – Diane Keaton különös élete

79 éves korában elhunyt Diane Keaton, A keresztapa és az Annie Hall című Woody Allen-klasszikus Oscar-díjas színésznője. Mindennapjai a filmvásznon túl is abszurd szituációk és humoros románcok melegágyai voltak. Íme néhány érdekesség az ikonikus életútról!
Nevek harca
Diane Keaton eredetileg Diane Hall néven született. Azért vette fel anyja vezetéknevét, mert már volt egy Diane Hall nevű színész a szakszervezetnél, ahova jelentkezett. Sokan tévesen azt hitték, hogy rokona Michael Keatonnek – aki szintén nevet változtatott a karrierje hajnalán, merthogy ő meg Michael Douglasként született.
Hajasbaba
Egyik első meghatározó alakítása a Hair című kultuszmusical Broadway-feldolgozásában volt. Keaton azonban már itt meghúzta a határait – a darab egyik vetkőzős jeleneténél nem volt hajlandó ledobni a ruháit. Ez ugyan nem is volt kötelező, viszont 50 dollár jutalmat kapott minden színész, aki vállalkozott rá.
A Woody-éra
Woody Allen nemcsak a rendezője volt, hanem egy ideig a romantikus partnere is. Viszonyuk azonban rendhagyó volt, és nemcsak azért, mert Keaton csaknem 5 centivel magasabb volt a férfinél. A két művész állítólag hobbiszinten sértegette egymást, Keaton pedig sportot űzött abból, hogy meglógott a randikról.
A boldogító „szuper”
Keaton sosem olvasta A keresztapát, így maga is meglepődött, amikor megkapta a filmadaptáció egyik legfontosabb szerepét. Minden bizonnyal neki köszönhető a film egyik legjelentősebb castingdöntése is – az ő véleményét kérték ugyanis ki arról, milyen együtt játszani Al Pacinóval, ő pedig annyit mondott: Szuper!
Annie a gardróbba nyúl
Woody Allen Annie Hallja bizonyos értelemben kettejük párkapcsolatán alapult, így Allen rengeteg szabadságot adott Keatonnek a főszereplő megformálásában. Keaton a saját otthoni ruhatárából öltöztette fel a figurát, nagyrészt férfiruhákba. A film megjelenése után kimutathatóan nagyot nőtt a férfiruhákat viselő nők száma.
A Warren-éra
Warren Beatty színész Keaton egyik gyerekkori szerelme volt, hírneve hajnalán pedig egy karácsonyi estén telefonhívást is kapott a férfitól. Rövidesen már egy pár voltak, Beatty pedig nagy romantikus volt: egyszer például elkísérte a repüléstől viszolygó Keatont egy repülőúton, az érkezés után pedig azonnal újra gépre szállt, és hazament.
A hős szerelmes és a szingli
Keaton később Al Pacinóval is együtt járt, egy ponton pedig Steve Jobsszal, a szomszédjával is megpróbált ismerkedni – unalmasnak találta azonban a fiatal srác állandó szöegeit a technológiai álmairól. Egy 2019-es interjúban aztán Keaton azt állította, hogy akkorra már 35 éve nem volt randevún, mert senki nem hívta el.
Lejárati dátum
A Minden végzet nehéz című romantikus komédia producerei féltek, hogy a 65 éves Jack Nicholson és az ekkor 56 éves Keaton nem fogják tudni eladni a filmet – nagyot tévedtek. A produkció kasszasiker lett, Keaton pedig egész karrierje során kiállt az idősebb sztárok mellett, akik szerinte ugyanúgy megérdemlik a vidám szerepeket.
