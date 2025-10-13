Humor, szerelem és férfiruhák – Diane Keaton különös élete

Hajasbaba

Egyik első meghatározó alakítása a Hair című kultuszmusical Broadway-feldolgozásában volt. Keaton azonban már itt meghúzta a határait – a darab egyik vetkőzős jeleneténél nem volt hajlandó ledobni a ruháit. Ez ugyan nem is volt kötelező, viszont 50 dollár jutalmat kapott minden színész, aki vállalkozott rá.

A Woody-éra

Woody Allen nemcsak a rendezője volt, hanem egy ideig a romantikus partnere is. Viszonyuk azonban rendhagyó volt, és nemcsak azért, mert Keaton csaknem 5 centivel magasabb volt a férfinél. A két művész állítólag hobbiszinten sértegette egymást, Keaton pedig sportot űzött abból, hogy meglógott a randikról.