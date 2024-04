Hős, suhanc, keresztapa – Marlon Brando életútja

Élete tinédzserként vett először váratlan fordulatot, amikor engedetlenség miatt eltanácsolták egy katonai iskolából. New Yorkba költözött, ahol színészetet kezdett tanulni. Az úgynevezett „method acting” stílus egyik korai képviselője volt: igyekezett eggyé válni a figurákkal, akiket játszott, ahelyett, hogy csak megtanulta volna a szövegét.

A színpad hercege

Mint akkoriban sokan, ő is a színpadon tűnt fel először. Első szerepében Jézus Krisztust alakította, és nem kellett sok ahhoz, hogy a Broadway legígéretesebb ifjoncaként kezdjék számontartani. Amikor Elia Kazan A vágy villamosa című darabjához castingolt, sokan Brandót ajánlották az abuzív Stanley főszerepére. Kazan nem tudta elérni az ifjú színészt, így az utcán terjesztette el, hogy főszerepre kerestetik – a hír szerencsére megtalálta őt. A darab egy csapásra sztárt faragott Brandóból, aki később a filmváltozatban is játszott. Ezzel első Oscar-jelölését is kiérdemelte, majd pár évvel később, szintén egy Elia Kazan-filmért, A rakpartonért meg is kapta az aranyszobrot. Évekkel később az Amerikai Filmakadémia életműdíjjal jutalmazta Kazant, és Brandót kérték meg, hogy adja át neki. Ő azonban elutasította a megtiszteltetést, mondván: „nem tud egy olyan embert támogatni, aki neveket mondott”. Kazan korábban beköpte egy kommunista színésztársulatban játszó ismerőseit.