Elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas színművész

dráfi1
Talabér Tamás felvétele
Károly Beáta
Károly Beáta

Október 20-án hosszantartó betegség után, életének 83. életévében elhunyt Dráfi Mátyás Kossuth-díjas színművész. 

A sziakomarom.sk közleményében az is olvasható, hogy a temetés részleteiről a gyászoló család később ad tájékoztatást.

Dráfi Mátyás 1942. november 17. született Galántán. Kossuth- (2023) és Jászai Mari-díjas (2001) szlovákiai magyar színész, színigazgató, érdemes művész.

1965-ben végzett a Pozsonyi Színművészeti Főiskolán. 1959–1960 között a Magyar Területi Színház színésze volt. 1965–1980 között illetve 1982 óta a komáromi Magyar Területi Színház, illetve a Komáromi Jókai Színház tagja. 1969–1971 között a Magyar Területi Színház igazgatója volt.

