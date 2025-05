Egy egyszerű baleset – Irán kéretlen Arany Pálmája

Dzsafar Panahi díjnyertes karrierje során gyakran kritizálta Irán teokratikus vezetését. Életművéért ült már börtönben, és 20 évre a filmkészítéstől is eltiltották. Ő persze titokban folytatta az alkotást, 2011-ben pedig Ez nem egy film címen csempészte be egyik alkotását a cannes-i filmfesztiválra. Az Egy egyszerű balesetet is titokban, a lehető legkisebb stábbal forgatta. Köszönőbeszédében arra kérte az embereket, hogy bármit is gondolnak Iránról, tegyék fel maguknak a kérdést: lehet-e bármi fontosabb, mint hogy az ország szabad legyen?