Ebből még film fog készülni – fényes nappal raboltak a Louvre-ban

A szerencse annyiban a Louvre oldalán állt, hogy a gyűjtemény legértékesebb darabja, a 140 karátos Régens gyémánt érintetlen maradt.

Hogy volt-e rablóknak belső támogatása vagy végeztek-e előzetes terepszemlét, még a folyamatban lévő vizsgálat tárgya. A Loure holnap várhatóan kinyit, az eddig is kiemelt biztonsáégi intézkedéseket megerősítik.