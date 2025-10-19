Kultpult

Ebből még film fog készülni – fényes nappal raboltak a Louvre-ban

1
TASR/AP-felvétel
vrabec mária
Vrabec Mária

Filmbe illő rablás történt ma a világ leglátogatottabb múzeumában, a párizsi Louvre – ban. Három profi bűnöző elvitte Napóleon és Eugenia császárné ékszergyűjteményének kilenc darabját.

A francia belügyminiszternyomozás Laurent Nuñez tájékoztatása szerint a tettesek 9:30 és 9:40 között robogóval érkeztek, kis láncfűrészekkel felszerelve.

 A Szajna felőli oldalon emelőkosaras teherautóvaérték el az ablakot, betörték az Apolló galériába, majd mindössze hét perc alatt végeztek a rablással

Gyorsan összeszedték a kiállított ékszereket, majd motorokkal menekültek el a helyszínről. A támadás idején a múzeumban pánik tört ki, a látogatók és a személyzet is menekülni próbált.

2
TASR

Az emelőkosaras teherautó

A  hivatalos megfogalmazás szerint „felbecsülhetetlen értékű” ékszerek tűntek el.

A francia koronázási ékszerek gyűjteményében keretében szerepeltek olyan darabok is, amelyek Napóleonhoz és Eugénia császárnéhoz köthetők, például korona, tiara, nyakék, bross és más ékszerek. Különösen kiemelkedő darab: a „Crown of Empress Eugénie”, amely aranyból készült, gyémántokkal és smaragdokkal díszítve. 

Az egyik darabot – amelyről úgy tudni, hogy Eugénia koronájához tartozhat, az épület előtt találták meg összetörve, a rablók a nagy sietségben elejthették.

3
TASR

Ezen az ablakon törtek be a rablók

A szerencse annyiban a Louvre oldalán állt, hogy a gyűjtemény legértékesebb darabja, a 140 karátos Régens gyémánt érintetlen maradt. 

Hogy volt-e rablóknak belső támogatása vagy végeztek-e előzetes terepszemlét, még a folyamatban lévő vizsgálat tárgya. A Loure holnap várhatóan kinyit, az eddig is kiemelt biztonsáégi intézkedéseket megerősítik. 

