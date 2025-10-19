Ebből még film fog készülni – fényes nappal raboltak a Louvre-ban

A francia belügyminiszternyomozás Laurent Nuñez tájékoztatása szerint a tettesek 9:30 és 9:40 között robogóval érkeztek, kis láncfűrészekkel felszerelve.
A Szajna felőli oldalon emelőkosaras teherautóval érték el az ablakot, betörték az Apolló galériába, majd mindössze hét perc alatt végeztek a rablással.
Gyorsan összeszedték a kiállított ékszereket, majd motorokkal menekültek el a helyszínről. A támadás idején a múzeumban pánik tört ki, a látogatók és a személyzet is menekülni próbált.
A hivatalos megfogalmazás szerint „felbecsülhetetlen értékű” ékszerek tűntek el.
A francia koronázási ékszerek gyűjteményében keretében szerepeltek olyan darabok is, amelyek Napóleonhoz és Eugénia császárnéhoz köthetők, például korona, tiara, nyakék, bross és más ékszerek. Különösen kiemelkedő darab: a „Crown of Empress Eugénie”, amely aranyból készült, gyémántokkal és smaragdokkal díszítve.
Az egyik darabot – amelyről úgy tudni, hogy Eugénia koronájához tartozhat, az épület előtt találták meg összetörve, a rablók a nagy sietségben elejthették.
A szerencse annyiban a Louvre oldalán állt, hogy a gyűjtemény legértékesebb darabja, a 140 karátos Régens gyémánt érintetlen maradt.
Hogy volt-e rablóknak belső támogatása vagy végeztek-e előzetes terepszemlét, még a folyamatban lévő vizsgálat tárgya. A Loure holnap várhatóan kinyit, az eddig is kiemelt biztonsáégi intézkedéseket megerősítik.
