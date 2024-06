Billie Eilish: Egy suttogó „rosszfiú” diadala

A másik vidámabb történet: egyik táncoktatója felkérésére énekelte fel először az Ocean Eyes című dalt. Finneas eredetileg saját zenekarának, a The Slightlysnek szánta azt, rájött azonban, hogy húga hangjához sokkal jobban passzol. Billie ezzel a dallal robbant be a köztudatba, melyet először csak a SoundCloud zenemegosztóra töltöttek fel. Egy évvel később első kislemeze, a Don’t Smile at Me részeként is megjelent a Darkroom és az Interscope Records stúdióknál, melyekkel az énekesnő a mai napig együtt dolgozik. Finneas pedig azóta nemcsak a bátyja, hanem a menedzsere is.

Hová kerülünk, amikor elalszunk?

A Don’t Smile at Me 2017‒2018-as turnéja alatt Billie már új dalokat írt – ilyen volt a többi között a Bury a Friend is, mely a When We All Fall Asleep, Where Do We Go? album talán legfelkavaróbb darabja. Előző kislemeze könnyű, popzenei stílusával ellentétben ezt a számot a kritikusok többek közt Marilyn Manson zenéjéhez is hasonlították. A dal érdekessége, hogy egy „ágy alatt lakó szörny” szemszögéből íródott, és versszakokon keresztül ismétlődik egy mondat: „I wanna end me” („Véget akarok vetni az életemnek”). Később Billie elárulta, hogy tizenhat évesen valóban viszolyogni kezdett a tömegtől és a hírnévtől, és úgy érezte „nem húzza ki tizenhét éves koráig”. A When We All Fall Asleep, Where Do We Go? legtöbb dala és a hozzájuk tartozó videóklipek hasonlóan furcsák, nyomasztóak és horrorisztikusak. Az egyik klipben az énekesnő arcát fekete „könnyek” borítják, melyekhez a folyadékot a homlokához erősített csövekből lövellték a szemébe, egy másikban hatalmas pókok másznak rá, egy harmadikban pedig tűket szorítanak a nyakához. Billie ekkoriban azt nyilatkoztaa, hogy leginkább az emberi félelmek inspirálják. Az album utolsó dalainak címei egybeolvashatók – tette hozzá később, ami még nyomasztóbbá teszi az összképet. Ezek a címek ugyanis: Listen Before I Go (Hallgasd meg, mielőtt elmegyek), I Love You (Szeretlek) és Goodbye (Viszlát).

Az album többi számának hangulatától egyedül az énekesnő legismertebb dala, a Bad Guy tér el, melyet Spotify-on csaknem két és fél milliárdszor játszottak le. Sikere valószínűleg abban keresendő, hogy fülbemászó, rádióbarát, mindenki által befogadható szám. Neki köszönhetően jelent meg ráadásul az a Billie Eilish-kép is, amely a mai napig él az emberekben: a neonzöldre festett hajtövek, a hosszú műköröm és a többrétegű, bő szabású, barna Gucci-ruhák.