Backstage-interjú Hauber Zsolttal: így készül a Bonanza Banzai a jövőre - VIDEÓ

Kép: Petró Adri

Rendhagyó helyszínen, egy turnébuszban, zuhogó esőben készült interjúnkat láthatják. 

Augusztus 30-án a Fort Festen koncertezett a Hauber Zsolt x Bonanza Banzai. Ebből az alkalomból a backstage-ben beszélgettünk Hauber Zsolttal arról, hogy hogyan telt az idei koncertszezon, hogy hol hallhatjuk, láthatjuk őket még idén színpadon, és hogy milyen érzésekkel, tervekkel várja a 2026-os évet. 

