Az Anora lett a legjobb film, magyar Oscar ezúttal nem lett

Legjobb film: Anora

Legjobb rendező: Sean Baker (Anora)

Legjobb férfi főszereplő: Adrien Brody (A brutalista)

Legjobb női főszereplő: Mikey Madison (Anora)

Legjobb férfi mellékszereplő: Kieran Culkin (Rokonszenvedés)

Legjobb női mellékszereplő: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Legjobb eredeti forgatókönyv: Anora

Legjobb adaptált forgatókönyv: Konklávé

Legjobb operatőri munka: A brutalista

Legjobb vágás: Anora

Legjobb vizuális effektusok: Dűne: Második rész

Legjobb hang: Dűne: Második rész

Legjobb látványtervezés: Wicked

Legjobb kosztümtervezés: Wicked

Legjobb smink és maszk: A szer

Legjobb eredeti filmzene: A brutalista

Legjobb eredeti betétdal: El Mal (Emilia Pérez)

Legjobb nemzetközi film: Én még itt vagyok

Legjobb animációs film: Áradás

Legjobb animációs rövidfilm: In the Shadow of the Cypress

Legjobb élőszereplős rövidfilm: I'm Not a Robot

Legjobb dokumentumfilm: No Other Land

Legjobb rövid dokumentumfilm: The Only Girl in the Orchestra