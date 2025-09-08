A toplisták élére tör Sabrina Carpenter új albuma

Sabrina Carpenter, a Disney-csatornás gyerekszínészből lett énekes megkerülhetetlen figurája korunk popzenei szcénájának. Legfrissebb, augusztus végén megjelent albuma, a Man's Best Friend az amerikai Billboard magazin rangos toplistája szerint sikeresen felmászott az első helyre. Tavaly ugyanitt nyitott az énekesnő másik albuma, a Short n' Sweet, mely később Grammy-díjat is nyert.

A Man's Best Friend 366 ezer albumeladásnak megfelelő forgalommal nyitott, megelőzve ezzel Lady Gaga Mayhem című, tavaszi lemezét. Carpenter emellett pillanatnyilag az év legstreameltebb női előadója is, több mint 180 millió lejátszással. Az új album egyik korán kiadott száma, a Manchild videóklipje pedig a hétvégén megnyerte a legjobb vizuális effektusok díját az MTV Video Music Awards-gálán.