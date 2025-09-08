Kultpult

A toplisták élére tör Sabrina Carpenter új albuma

d
Kép: Getty Images
Kulcsár Gábor
Kulcsár Gábor

A friss Grammy-díjas énekesnő már zsinórban második albumával dönt rekordokat.

Sabrina Carpenter, a Disney-csatornás gyerekszínészből lett énekes megkerülhetetlen figurája korunk popzenei szcénájának. Legfrissebb, augusztus végén megjelent albuma, a Man's Best Friend az amerikai Billboard magazin rangos toplistája szerint sikeresen felmászott az első helyre. Tavaly ugyanitt nyitott az énekesnő másik albuma, a Short n' Sweet, mely később Grammy-díjat is nyert.

A Man's Best Friend 366 ezer albumeladásnak megfelelő forgalommal nyitott, megelőzve ezzel Lady Gaga Mayhem című, tavaszi lemezét. Carpenter emellett pillanatnyilag az év legstreameltebb női előadója is, több mint 180 millió lejátszással. Az új album egyik korán kiadott száma, a Manchild videóklipje pedig a hétvégén megnyerte a legjobb vizuális effektusok díját az MTV Video Music Awards-gálán.

Taylor Swift október elején megjelenő, The Life of a Showgirl című albumáig Carpenternek valószínűleg nem akad majd méltó kihívója a poppiacon, leszámítva talán a K-pop démonvadászok című Netflix-film zenéjét, mely június óta stabilan a Billboard-toplista élmezőnyében áll.

Kapcsolódó cikkünk
V

Taylor Swift bejelentette új albumát, amely a The Life of a Showgirl címet kapja

Sabrina Carpenter
zene
popzene
Man's Best Friend
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?