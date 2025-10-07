A legígéretesebb filmek, melyek még idén érkeznek

Wicked: 2. rész (Wicked: For Good)

A legendás Broadway-musical monumentális filmfeldolgozása folytatódik Cynthia Erivo és Ariana Grande főszereplésével. Akinél az első rész csillogó színkavalkádja és színpadias drámaisága mellényúlás volt, az valószínűleg ezúttal sem lesz lenyűgözve. Aki azonban az első kört élvezte, vagy egyszerűen csak szereti a klasszikus musicaleket, annak a moziban lesz a helye.

Hazai mozibemutató: november 20.