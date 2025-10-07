A legígéretesebb filmek, melyek még idén érkeznek

Decemberben visszatérhetünk Pandorára James Cameron legújabb Avatar-filmjével, a mozik és streamingszolgáltatók azonban odáig sem lesznek híján ígéretes alkotásoknak. Íme 6 film, melyre mindenképp megéri majd időt fordítani idén ősszel!
Bugonia
A fenomenális Szegény párák és a különc A kegyelem fajtái után Yorgos Lanthimos egy újabb elborult kalandra invitál Emma Stone főszereplésével. A Bugonia két összeesküvéselmélet-hívő fiatal srácot követ, akik foglyul ejtik cégük világhírű vezérigazgatóját. Meggyőződésük ugyanis, hogy a nő titokban egy földönkívüli, aki a Föld elpusztítására törekszik.
Hazai mozibemutató: október 30.
Frankenstein
A sötét fantasy modern nagymestere, Guillermo del Toro feldolgozásában egészen új arcát ismerhetjük meg Mary Shelley ikonikus horrortörténetének. Az őrült tudós szerepében Oscar Isaac, a szörnyetegében az Euphoria sztárja, Jacob Elordi, a valódi főszereplő azonban, mint minden del Toro-filmnél, ezúttal is az elképesztő díszlet és a kifogástalan gótikus hangulat lesz.
Netflixes megjelenés: november 7.
Zúzógép (The Smashing Machine)
Dwayne Johnson élete talán legelképesztőbb alakításában, nem kevés sminkkel az arcán lép színre Benny Safdie új életrajzi sportfilmjében. A történet Mark Kerr egykori pánkrátor és harcművész viharos életébe nyújt betekintést, minden bizonnyal a rendezőtől megszokott intenzív és szívbe markolóan kemény stílusban. Sport- és Dwayne Johnson-fanoknak kötelező!
Hazai mozibemutató: november 13.
Wicked: 2. rész (Wicked: For Good)
A legendás Broadway-musical monumentális filmfeldolgozása folytatódik Cynthia Erivo és Ariana Grande főszereplésével. Akinél az első rész csillogó színkavalkádja és színpadias drámaisága mellényúlás volt, az valószínűleg ezúttal sem lesz lenyűgözve. Aki azonban az első kört élvezte, vagy egyszerűen csak szereti a klasszikus musicaleket, annak a moziban lesz a helye.
Hazai mozibemutató: november 20.
Nürnberg (Nuremberg)
James Vanderbilt új filmje a második világháborút követő hírhedt nürnbergi tárgyalások idejére kalauzol el bennünket. Egy fiatal pszichológust kísérünk rendhagyó küldetésén, mely során megpróbálja megérteni az ítéletre váró náci vezetőket – köztük a Russell Crowe által alakított Hermann Göringet, akivel szokatlanul mély kapcsolatot kezd ápolni.
Hazai mozibemutató: novemer 20.
Ébredj fel, halott ember (Wake Up Dead Man)
Rian Johnson Tőrbe ejtve-sorozatának harmadik felvonásában visszatér Benoit Blanc, a modern kor Sherlock Holmesa. Eddigi, legveszélyesebb ügye egy karizmatikus pap hithű gyülekezeti közösségébe kalauzolja el a Daniel Craig által alakított detektívet. Vajon milyen titkokra lel majd a sötétben, és melyik sztárszereplő arcáról hull le a gyilkosi lepel?
Netflixes megjelenés: december 12.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.