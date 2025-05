A hitetek és örömötök szolgája akarok lenni – mondta a ma beiktatott XIV. Leó pápa

A vallási propaganda ellen

„Érdemtelenül választottak meg és most megilletődve és remegve jövök közétek, mint a testvéretek, aki hitetetek és örömtök szolgája akar lenni” – kezdte XIV. Leó a beavatási prédikációját. Megemlékezett elődjéről, Ferenc pápáról és emlékeztetett arra is, hogy a világban túl sok a megosztottság, a gyűlölet, erőszak, előítélet, a másságtól való félelem és a földet kizsákmányoló, a legszegényebbeket kerekesztő gazdasági rendszer okozta seb. Azt mondta, az egyház ebben a világban az egység és testvériesség kovásza szeretne lenni. Kitért arra is, hogy az egyház jellemzője és tekintélyének alapja kizárólag a szeretet lehet, nem az világ feletti uralom, a vallási propaganda, vagy a hatalmi eszközök.