A hírességek legfurcsább fóbiái: Meg fogsz lepődni… Mitől fél Adele, Madonna és más sztárok?

Károly Beáta

Amire mások csak legyintenek, számukra katasztrófa!

Oprah Winfrey

A világ egyik legismertebb műsorvezetője sosem rágott rágógumit – állítólag gyerekkora óta borzasztja a ragacsossága, és ki nem állhatja, ha valaki a közelében rágja. Televíziós stúdiójában csendes szabály volt: „egy rágó se!”. Oprah elismerte, hogy ha lát rágót, fizikai undort érez. 

Adele

A hangja milliók szívét megérinti, de egy egyszerű sirály képes tönkretenni a napját. Gyerekként egyszer elragadták az ételét, és a trauma máig megmaradt. A tengernél nem merészkedik bátran a napfényre: inkább a medence mellett iszik egy italt, mint hogy kedvenc fish and chips-ét elveszítse egy rárepülő sirály miatt. Barátai szerint ha madár közelít hozzá, Adele azonnal pánikba esik.

Nicole Kidman

Miközben mások a pillangókat csodálják, Nicole menekül előlük. Minden egyes pillangó képes megijeszteni – még a legszebb, legszínesebb példányok is. Bevallotta, hogy inkább szembenézne egy kígyóval vagy egérrel, minthogy egy pillangó hozzáérjen.

Scarlett Johansson

Akciófilmek robbanásai nem okoznak neki gondot, de a madárraj látványa rémálom. Gyerekkora óta szenved ornitofóbiában, ezért kültéri forgatások előtt néha külön „madármentes” előkészületre van szükség. A legnagyobb ellenségei a galambok, mert szerinte „nem lehet elűzni őket”.

Jennifer Aniston

Klausztofóbiában szenved – bezárt terek, lift vagy repülőút okoz neki gondot. Inkább lépcsőzik, hosszú repülőutakra külön rutint készít, hogy megnyugtassa magát.

Rihanna

Gigászi színpadokon képes kiállni rajongók ezrei elé, de a kígyóktól pánikba esik. Egyetlen képet sem bír elviselni, nemhogy egy váratlan találkozást a természetben.

Madonna

A világ provokatív bátornak látja, pedig egy vihar idején „befordul a csigaházába”. Bezárja az ablakokat, lehúzza a redőnyt, és próbálja átaludni a vihart. Néhányszor élete során nyugtatót kellett szednie ilyen esetekben.

(casprezeny, pluska)

