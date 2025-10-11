5 zseniális Krasznahorkai-regény, amelyet mindenképp el kell olvasnod

5. Zsömle odavan (2024)

Legutóbb megjelent regénye, a Zsömle odavan társadalomkritikai szatíra, amely a vidéki magyar rögvalóságba viszi el az olvasóit. Főszereplője a 91 éves Kada Józsi bácsi, akinek meggyőződése, hogy ő Árpád-házi Kada József, a legitim magyar király, Dzsingisz kán és IV. Béla leszármazottja, akit Horthy Miklós 1944-ben titokban megkoronázott. A könyv zsenialitása abban rejlik, hogy bár végig mint álomszerű víziót és egy őrült elme rögeszméjét olvassuk Józsi bácsi gondolatait, de végig ott lebeg annak a lehetősége, hogy mi van, ha mindez igaz? Kada Józsi bácsi mégis legitim uralkodó?