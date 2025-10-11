5 zseniális Krasznahorkai-regény, amelyet mindenképp el kell olvasnod

Krasznahorkai László regényei nem könnyű olvasmányok – de annál mélyebb élményt nyújtanak azoknak, akik hajlandók elmerülni bennük. Aki egyszer belép ebbe a sűrű, mégis hipnotikus világba, az ritkán távozik változatlanul. Íme öt fontos regény az idei irodalmi Nobel díjazottjától.
1. Sátántangó (1985)
Krasznahorkai első regénye, amely rögtön kultikus státuszt vívott ki magának. Egy omladozó faluban játszódik, ahol a remény és a pusztulás kéz a kézben jár, miközben megérkezik a titokzatos Irimiás, aki új rendet ígér a káoszban. A Sátántangó hipnotikus ritmusa és sötét atmoszférája máig lenyűgözi az olvasókat.
2. Az ellenállás melankóliája (1989)
Egy kisvárosba érkezik egy vándorcirkusz, benne egy hatalmas kitömött bálna – és vele együtt a végzet. A regény a közösségi széthullás, a hatalomvágy és a megváltás lehetetlenségének allegóriája. Krasznahorkai itt teljesíti ki apokaliptikus vízióját, amely Tarr Béla filmadaptációjában (Werckmeister harmóniák) is visszaköszön, és itt fejleszti tökélyre jellegzetes, hosszúmondatos poétikáját.
3. Északról hegy, délről tó, nyugatról utak, keletről folyó (2013)
Ebben a meditatív, lírai műben egy férfi utazása során a világ határain és saját tudatának mélységein keresztül bolyong. A cím maga is a tér és a létezés végtelenségét idézi, miközben a történet a mozdulatlanság és a belső megvilágosodás között egyensúlyoz. Krasznahorkai prózája itt különösen sűrített és misztikus, a japán kultúra érezhető hatásával.
4. Báró Wenckheim hazatér (2016)
A Báró Wenckheim hazatér egy öregedő arisztokrata tragikomikus visszatérését meséli el egy magyar kisvárosba, ahol mindenki a csodát várja – és senki sem készült fel arra, ami valóban következik. A regény groteszk humorral és keserű iróniával tárja fel a mai Magyarország abszurditásait. Krasznahorkai ezzel a művével elnyerte az Egyesült Államok Nemzeti Könyvdíjat (National Book Award).
5. Zsömle odavan (2024)
Legutóbb megjelent regénye, a Zsömle odavan társadalomkritikai szatíra, amely a vidéki magyar rögvalóságba viszi el az olvasóit. Főszereplője a 91 éves Kada Józsi bácsi, akinek meggyőződése, hogy ő Árpád-házi Kada József, a legitim magyar király, Dzsingisz kán és IV. Béla leszármazottja, akit Horthy Miklós 1944-ben titokban megkoronázott. A könyv zsenialitása abban rejlik, hogy bár végig mint álomszerű víziót és egy őrült elme rögeszméjét olvassuk Józsi bácsi gondolatait, de végig ott lebeg annak a lehetősége, hogy mi van, ha mindez igaz? Kada Józsi bácsi mégis legitim uralkodó?
