Krónikás

Rekordot döntött a 13 éves pozsonyi magyar fiú: ő a legfiatalabb szlovákiai, aki átúszta a La manche csatornát!

V
Makai Zoltán archívuma/Pluska
szaszi
Szászi Fanni

Mindössze tizenhárom évesen írta be magát a sporttörténelembe Makai Marko: október 8-án a VITALE Tyrnavia Swimming váltócsapat tagjaként átúszta a La Manche-csatornát, és ezzel ő lett a legfiatalabb szlovákiai sportoló, akinek ez sikerült.

A hatfős csapat 11 óra 19 perc 35 másodperc alatt tette meg a legendás, Angliát és Franciaországot összekötő távot. Neoprén nélkül, hullámokkal, áramlatokkal és medúzákkal küzdve úsztak a mindössze 16 fokos vízben.

Apja fia

Marko édesapja, Makai Zoltán, 25 évesen, első szlovákiaiként maga is átúszta a La Manche-t – azóta már tizenkilencszer teljesítette a távot. Most edzőként és motivátorként segítette fiát ezen a különleges úton.

„Marko négyévesen kezdett úszni, hatévesen már klubban versenyzett. Két éve egy 24 órás kihívásban 15 kilométert úszott, idén pedig már húszat – akkor tudtam, hogy még sokkal többre képes” – nyilatkozta az édesapa a Pluskának.

Marko már korábban is megérezhette, milyen érzés a La Manche hűvös vize: két évvel ezelőtt elkísérte édesapját egy másik váltóhoz. „Akkor azt mondta, erre a pillanatra várt tizenegy éven át. Már akkor kijelentette, hogy ha egyszer lesz rá lehetősége, szeretne ő is indulni.”

A lehetőség tavaly érkezett el: amikor az egyik úszó visszalépett, a csapat Markót hívta be.

v
Makai Zoltán archívuma/Pluska

Markó a Vitale Tyrnavia Swimming La Manche nevű hatfős váltócsapat tagjaként úszott

Edzés hideg vízben és szélben

A VITALE Tyrnavia Swimming váltó évek óta készült a csatornaátúszásra, a pontos időpontot már három évvel korábban lefoglalták. A nyári edzéseket Marko és édesapja Dunacsúnynál tartották, ahol a víz hőmérséklete 14–18 fok között mozog – pont, mint a La Manche-ban.

„A legnehezebb rész a váltóban az, amikor az ember visszamegy a hajóra, ami közben hánykolódik, így bárki könnyen tengeribeteg lehet. Egy úszó általában öt órát tölt a hajón, mielőtt újra vízbe ugrik” – magyarázta Zoltán.

A La Manche nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is: a hideg víz, az áramlatok, a medúzák és a hosszú órákig tartó várakozás még a felnőtt úszókat is próbára teszik.

v
Makai Zoltán archívuma/Pluska

Egy úszó általában öt órát tölt a hajón, mielőtt újra vízbe ugrik

Markót családja mellett A Sport Jövőjéért Alapítvány is támogatta, így válhatott valóra ez a gyermekkori álom.

De a fiatal sportoló céljai nem értek véget a váltóval.
Egyszer szeretné egyetlen úszóként, teljesen egyedül is átúszni a La Manche-t.
Ha minden a tervei szerint alakul, tizenhat évesen próbálkozik majd meg vele – és 2028-ban újra történelmet írhat.

v
Makai Zoltán archívuma/Pluska

Marko teljesítménye hatalmas inspiráció 

sport
úszás
rekord
La manche
átúszás
Makai Marko
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?