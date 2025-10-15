Rekordot döntött a 13 éves pozsonyi magyar fiú: ő a legfiatalabb szlovákiai, aki átúszta a La manche csatornát!

Mindössze tizenhárom évesen írta be magát a sporttörténelembe Makai Marko: október 8-án a VITALE Tyrnavia Swimming váltócsapat tagjaként átúszta a La Manche-csatornát, és ezzel ő lett a legfiatalabb szlovákiai sportoló, akinek ez sikerült.
A hatfős csapat 11 óra 19 perc 35 másodperc alatt tette meg a legendás, Angliát és Franciaországot összekötő távot. Neoprén nélkül, hullámokkal, áramlatokkal és medúzákkal küzdve úsztak a mindössze 16 fokos vízben.
Apja fia
Marko édesapja, Makai Zoltán, 25 évesen, első szlovákiaiként maga is átúszta a La Manche-t – azóta már tizenkilencszer teljesítette a távot. Most edzőként és motivátorként segítette fiát ezen a különleges úton.
„Marko négyévesen kezdett úszni, hatévesen már klubban versenyzett. Két éve egy 24 órás kihívásban 15 kilométert úszott, idén pedig már húszat – akkor tudtam, hogy még sokkal többre képes” – nyilatkozta az édesapa a Pluskának.
Marko már korábban is megérezhette, milyen érzés a La Manche hűvös vize: két évvel ezelőtt elkísérte édesapját egy másik váltóhoz. „Akkor azt mondta, erre a pillanatra várt tizenegy éven át. Már akkor kijelentette, hogy ha egyszer lesz rá lehetősége, szeretne ő is indulni.”
A lehetőség tavaly érkezett el: amikor az egyik úszó visszalépett, a csapat Markót hívta be.
Edzés hideg vízben és szélben
A VITALE Tyrnavia Swimming váltó évek óta készült a csatornaátúszásra, a pontos időpontot már három évvel korábban lefoglalták. A nyári edzéseket Marko és édesapja Dunacsúnynál tartották, ahol a víz hőmérséklete 14–18 fok között mozog – pont, mint a La Manche-ban.
„A legnehezebb rész a váltóban az, amikor az ember visszamegy a hajóra, ami közben hánykolódik, így bárki könnyen tengeribeteg lehet. Egy úszó általában öt órát tölt a hajón, mielőtt újra vízbe ugrik” – magyarázta Zoltán.
A La Manche nemcsak fizikai, hanem mentális próbatétel is: a hideg víz, az áramlatok, a medúzák és a hosszú órákig tartó várakozás még a felnőtt úszókat is próbára teszik.
Markót családja mellett A Sport Jövőjéért Alapítvány is támogatta, így válhatott valóra ez a gyermekkori álom.
De a fiatal sportoló céljai nem értek véget a váltóval.
Egyszer szeretné egyetlen úszóként, teljesen egyedül is átúszni a La Manche-t.
Ha minden a tervei szerint alakul, tizenhat évesen próbálkozik majd meg vele – és 2028-ban újra történelmet írhat.
