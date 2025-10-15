Rekordot döntött a 13 éves pozsonyi magyar fiú: ő a legfiatalabb szlovákiai, aki átúszta a La manche csatornát!

A hatfős csapat 11 óra 19 perc 35 másodperc alatt tette meg a legendás, Angliát és Franciaországot összekötő távot. Neoprén nélkül, hullámokkal, áramlatokkal és medúzákkal küzdve úsztak a mindössze 16 fokos vízben.

Apja fia

Marko édesapja, Makai Zoltán, 25 évesen, első szlovákiaiként maga is átúszta a La Manche-t – azóta már tizenkilencszer teljesítette a távot. Most edzőként és motivátorként segítette fiát ezen a különleges úton.

„Marko négyévesen kezdett úszni, hatévesen már klubban versenyzett. Két éve egy 24 órás kihívásban 15 kilométert úszott, idén pedig már húszat – akkor tudtam, hogy még sokkal többre képes” – nyilatkozta az édesapa a Pluskának.

Marko már korábban is megérezhette, milyen érzés a La Manche hűvös vize: két évvel ezelőtt elkísérte édesapját egy másik váltóhoz. „Akkor azt mondta, erre a pillanatra várt tizenegy éven át. Már akkor kijelentette, hogy ha egyszer lesz rá lehetősége, szeretne ő is indulni.”

A lehetőség tavaly érkezett el: amikor az egyik úszó visszalépett, a csapat Markót hívta be.